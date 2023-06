Si allontana, bimbo torna  in paese da solo  

Un incubo durato un’ora. Poi, fortunatamente, il lieto fine con abbracci e tante lacrime di gioia. Tanto spavento due giorni fa nel centro storico di Oristano. Un bambino di dieci anni si è allontanato improvvisamente dai genitori facendo perdere le proprie tracce. A quel punto la mamma e il papà hanno allertato le forze dell’ordine. Sono scattate le ricerche da parte di polizia, carabinieri, vigili urbani, guardia di finanza, forestale e protezione civile. In campo anche tanti amici della famiglia. Il bambino è stato ritrovato sano e salvo un’ora dopo in un paese vicino dove la famiglia risiede: si era allontanato per raggiungere la sua casa, ha percorso diversi chilometri a piedi. Nel tragitto nessuna delle persone che lo ha incontrato si è preoccupata o lo ha segnalato. Il piccolo è arrivato da solo, le forze dell’ordine che lo hanno ritrovato hanno parlato di un bambino sveglio, coraggioso e con grande senso dell'orientamento.

