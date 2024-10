Sì all’onda verde: la città si fa bella 

L'onda verde sta coinvolgendo l'intera cittadina. Avanti tutta con un grandioso progetto per le manutenzioni ordinarie e straordinarie, interventi per la gestione della forestazione urbana e nuove piantumazioni, per valorizzare e sistemare al meglio una parte consistente del patrimonio verde, con una estensione di oltre 8 ettari.

Un progetto studiato nei minimi particolari, che ora il Comune sta mettendo in atto, per riqualificare al meglio l'intera cittadina. Uno studio redatto dall'agronomo Emanuele Melis, che sta interessando il parco le Finestrelle, l’ex Pineta Albano, il parco di Sertinu, il parco di Santa Croce, la piazza Finali e la piazza prospiciente l’Istituto scolastico di Padru e Lampadas fra viale Nenni e via Bechi Luserna. Sono le aree dedicate alle attività del tempo libero, del fitness e dello sport amatoriale. A lavori conclusi, queste aree, saranno maggiormente fruibili garantendo al contempo un maggiore grado di sicurezza. Si procede in gran parte alla manutenzione degli alberi, attraverso un’azione di potatura e pulitura, e del verde in generale. Si aggiungono installazioni di arredo urbano col posizionamento di giochi per bambini, panchine, tavoli, realizzazione di impianti di irrigazione e staccionate, stalli per le biciclette. L'area più importante, l’ex Pineta Albano, verrà ripristinata anche con la pavimentazione per la corsa e il pattinaggio. «Durante la fase di programmazione e progettazione degli interventi - dice l'assessore all'Ambiente, Toto Listo - si è data particolare attenzione alle esigenze dei disabili, con l'installazione di giochi inclusivi nei parchi ex Pineta Albano e a Sertinu». I lavori dureranno circa quattro mesi. (f. o.)

