«Sì allo svincolo sulla 387 per la zona industriale» 

Non più una rotatoria ma uno svincolo per consentire l’ingresso diretto alla zona industriale di Bardella dalla Statale 387. Il Comune di Dolianova ha preso atto del pronunciamento positivo della Conferenza dei servizi dello scorso luglio recependo tutte le indicazioni dell’Anas per la realizzazione dell’opera nel rispetto delle norme di sicurezza.

Lo svincolo, simile a quelli che regolano gli accessi ai distributori di carburante, avrà una larghezza di 3,5 metri con gli spazi necessari per consentire le manovre di decelerazione di auto e mezzi pesanti. Sarà realizzato all’altezza del chilometro 22 della strada statale 387 percorsa ogni giorno da centinaia di pendolari che dal Gerrei e dal Parteolla si recano a Cagliari. L’opera costerà 450mila euro, circa 300mila in meno rispetto al primo progetto che prevedeva la realizzazione di una rotatoria, ipotesi però bocciata dalla Conferenza dei Servizi. Il progetto prevede il completamento della via Einstein fino al ricongiungimento con la corsia di ingresso. Il Comune giudica l’intervento fondamentale per lo sviluppo dell’area industriale dove sono presenti diverse imprese oltre all’ecocentro comunale. Attualmente, l’ingresso di veicoli e mezzi pesanti è possibile da un solo punto, lungo l’ex statale del Gerrei che collega Dolianova a Donori. Per evitare manovre pericolose, questo svincolo è stato recentemente messo in sicurezza con una piccola rotonda. Il nuovo progetto consentirà di separare gli ingressi in entrata e uscita dalla zona industriale e di diminuire il traffico pesante nei tratti successivi della statale 387.

