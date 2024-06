Sì allo stato di calamità nelle campagne 

La parola, calamità, mette paura: calamità, ma stavolta per tanti vuol dire speranza. Il Comune di Sestu ha ottenuto ieri il riconoscimento dello stato di calamità naturale dopo una siccità devastante che negli ultimi mesi ha arso le campagne. Per tanti agricoltori e allevatori significa la possibilità di avere un indennizzo economico, che aspettavano con ansia. Di questi contributi si occupa l’agenzia Laore, la procedura si svolge online. Occorre cliccare sull’apposito link nella sezione “notizie” del sito del Comune o recarsi direttamente sul sito di Laore. Dopo aver effettuato l’accesso con lo Spid, bisogna compilare un modulo “indicando l’evento dannoso e i danni da esso conseguenti entro dieci giorni dalla conclusione dello stesso”, spiega il sito. Poi bisognerà attendere l'arrivo dell'indennizzo.

La sindaca

È stato un periodo duro a Sestu, un paese a vocazione agricola, ma che ha avuto un anno senza piogge, il che mette in ginocchio i coltivatori: una situazione che ha afflitto tutto il sud della Sardegna. «Abbiamo deliberato lo stato di calamità perché gli effetti della siccità si stanno pesantemente riversando su tutto il settore agricolo del territorio sestese. Chiediamo provvedimenti alla Regione per venire incontro alle esigenze emergenziali degli agricoltori», spiega la sindaca Paola Secci, rendendo merito al lavoro degli uffici comunali che hanno seguito le procedure burocratiche necessarie.

La disperazione

Ma intanto in campagna non c’è tempo da perdere, in attesa di una boccata d’ossigeno. «La situazione cerealicola è molto preoccupante», afferma senza mezzi termini il consigliere Francesco Serra del gruppo Sestu Domani, coltivatore e portavoce dei suoi colleghi; «Quest’anno abbiamo acqua per pochi quintali per ettaro. Si possono immaginare tutte le spese per preparare i terreni, per arare, per concimare, i sacrifici, le difficoltà economiche, la paura che l’acqua pubblica di Abbanoa o altri consorzi venga pure razionata. Molti di noi sono in perdita: un’annata proprio da dimenticare, che metterà in difficoltà molte famiglie. In Consiglio comunale», aggiunge Serra, «ho parlato spesso dei problemi delle campagne, anche nell’ultima seduta. Ora siamo speranzosi perché finalmente è arrivata la delibera per poter chiedere gli indennizzi».

La richiesta di aiuto

Poche settimane fa, su sollecito del consigliere Serra, una richiesta di aiuto arrivava anche sulla stampa, per una situazione di crisi senza precedenti come raccontavano molti contadini. «Lavoro in campagna da quando avevo dieci anni e non ho mai visto una siccità simile. Coltivo quello che do alle mie pecore, ma quest’anno le alimenterò solo con mangime acquistato», aveva detto Gemiliano Pili: «Coltivo cereali, si è vista qualche pioggerella ma l’annata ormai è compromessa», aveva aggiunto Giancarlo Picciau. Subito erano arrivate le rassicurazioni della prima cittadina sul lavoro degli uffici comunali. Ora gli indennizzi, per una calamità dovuta a un clima spietato.

RIPRODUZIONE RISERVATA