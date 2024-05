Sì all’imbarco senza documenti: la svolta del face boarding 

Attese azzerate, nessuna fila e imbarco più veloce senza dover tenere in mano documenti d’identità e carte d’imbarco: a Linate un pezzo di futuro è già realtà con il face boarding, il servizio che consente di accedere ai controlli di sicurezza e al gate d’imbarco grazie al sistema di riconoscimento facciale. La novità riguarda anche i voli per la Sardegna, in particolare il Milano-Cagliari di Ita Airways. Lo scalo lombardo è il primo in Europa a utilizzare questo sistema di sicurezza.

Come funziona? Dopo aver effettuato il check-in online o ai banchi dedicati in aeroporto - ed aver imbarcato eventualmente il proprio bagaglio - i passeggeri si devono registrare al servizio di face boarding nella zona check-in all’ingresso dell’aeroporto milanese. La procedura di registrazione è veloce: è necessario far scansionare al totem elettronico prima la carta di imbarco e poi il proprio documento elettronico (il servizio non è disponibile con i documenti tradizionali), carta d’identità o passaporto, accostandolo al medesimo lettore. Infine la telecamera fotograferà il volto del passeggero, che potrà scegliere se registrarsi al servizio solo per un volo o per l’intero programma (fino al 31 dicembre 2025).

Dopo la procedura di registrazione i passeggeri potranno accedere ai controlli di sicurezza attraverso i varchi dedicati: uno per i viaggiatori che hanno diritto al fast track, uno per tutti gli altri. Sarà sufficiente avvicinarsi alla videocamera e le porte si apriranno. La stessa procedura si potrà seguire al gate d’imbarco prima di salire a bordo dell’aereo.

