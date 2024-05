«Sì alle Ztl, ma servono più parcheggi» 

Zone a traffico limitato, privilegio o necessità. L’eterna contrapposizione tra chi le considera aree per il parcheggio dei residenti del centro storico e tra chi invece le ritiene obbligatorie per la salvaguardia di rioni “fragili” è tornata di attualità ora che la fase di sperimentazione dei varchi di accesso controllati con telecamere di Marina e Castello è conclusa.

Privilegio o necessità, qual è la posizione dei cinque candidati per Palazzo Bacaredda?

Emanuela Corda

«Le Ztl dovrebbero essere progettate verificando ex ante le ricadute positive e negative per chi le vive, dei residenti ma non solo. A Cagliari hanno creato dei problemi perché non vengono rispettate le regole che le riguardano: parcheggi abusivi, carico e scarico al di fuori degli orari consentiti, concessioni sui tavolini all’aperto, date senza badare al contesto dove vengono posizionati. Occorre fare una mappatura delle criticità, verificare se le Ztl sono funzionali anche a creare un indotto economico per i commercianti del centro storico. Occorre il coinvolgimento di tutte le parti interessate per sincronizzare le varie Ztl, guardando ai benefici per i residenti, per gli esercenti e per chi deve fare piccoli acquisti nel centro storico».

Giuseppe Farris

«Privilegio? Ma quando mai, avremmo avuto bisogno di più Ztl. Il vero problema è stato che per troppo tempo i varchi d’accesso non erano controllati, vediamo che effetti sortisce ora che finalmente sono funzionanti. Sia ben chiaro, il compito della Ztl è limitare il traffico delle auto, questo però va accompagnato contestualmente a una forte politica dei parcheggi. È inutile oltre che dannoso realizzare zone a traffico limitato se poi non ci sono luoghi dove lasciare l’auto».

Claudia Ortu

«Per noi, come al solito, la soluzione migliore è quella coraggiosa e radicale di alleggerire il traffico privato per tutta Cagliari. I quartieri storici sono particolarmente fragili, spesso privi di marciapiedi e andrebbero tutelati, così come il sistema respiratorio di chi li abita. Però le Ztl sono un palliativo insufficiente per le persone residenti dei quartieri storici. Come al solito si agisce attraverso divieti e non sulle cause del problema. Noi pensiamo di avviare subito una consultazione per trovare percorsi alternativi per chi deve attraversare la città e aumentare la multimodalità e i parcheggi di scambio».

Alessandra Zedda

«Le Ztl rappresentano un servizio e un'opportunità per residenti, attività produttive e cittadini. È fondamentale che siano armonizzate sia per quanto riguarda gli orari, che devono tenere conto della vocazione dei quartieri in cui sono installate, sia per quanto riguarda le attrezzature di funzionamento, che devono essere visibili e funzionali. Talvolta, gli ingressi nelle Ztl sono vanificati dalle uscite, poiché spesso le telecamere non sono posizionate correttamente per accertare il tempo di permanenza. Le Ztl sono determinanti per la rigenerazione urbana e per le forme di prevenzione e controllo nei nostri quartieri. Saranno oggetto del piano integrato della sosta e del traffico».

Massimo Zedda

«Negli ultimi quattro anni le telecamere di controllo dei varchi d’accesso nel centro storico erano spente, questo non dovrà più accadere. Prima dell’avvio di qualsiasi modifica sarà necessario, nel più breve tempo possibile, terminare i cantieri in corso e aggiornare il piano della mobilità. Successivamente potremo intervenire sulle Ztl, con il coinvolgimento dei residenti e delle attività commerciali, in relazione alle diverse esigenze del centro storico. Potenzieremo il sistema del trasporto pubblico, procederemo all’installazione di nuovi ascensori per Castello e all’utilizzo dei parcheggi multi-piano di proprietà pubblica, regionale, comunale e statale, in accordo con le istituzioni».

