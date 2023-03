«Sì alle semplifcazioni, no al far west» 

«Semplificare non può voler dire liberi tutti, ma significa mettere un’amministrazione pubblica nelle condizioni di essere efficiente». Davanti al nuovo Codice degli appalti i sindacati mostrano scetticismo e preoccupazione.

«Mi fa specie che ci sia una profanazione positiva da chi vive il mondo delle imprese e tocca con mano tutti i giorni quella che è la realtà», spiega Gianni Olla, segretario generale della Feneal Uil Sardegna, «noi ci siamo già pronunciati contro questo nuovo codice. Reintrodurre il subappalto a cascata, uno strumento che, come già avvenuto in passato, comporterà un aumento dell'illegalità, già latente, nel settore edile».

Il nuovo codice, infatti, prevede di poter affidare il contratto a un unico operatore che gestisce sia la progettazione esecutiva sia l'esecuzione dei lavori, sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Inoltre, per garantire la conclusione dei lavori, si potrà procedere anche al subappalto cosiddetto a cascata, senza limiti.

«Chi ha da temere sono le imprese sane e virtuose che hanno investito nel tempo. Inoltre con questa liberalizzazione è molto più difficile far rispettare i contratti e a noi preoccupano i riverberi nell’ambito della sicurezza», aggiunge Olla, evidenziando che così si deresponsabilizzano anche le imprese. «Il codice attualmente in vigore, invece, non lo prevede: le regole ci devono essere, altrimenti si rischia il caos. Le procedure hanno un senso che è quello di creare i presupposti perché le aziende possano concorrere tra loro sulla base della correttezza».

