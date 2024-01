Sì alle iniziative turistiche sulle terre gravate da usi civici 

Non solo agricoltura e pastorizia: nel territorio comunale di Donori si potranno avviare progetti di sviluppo turistico e ambientale. Il Comune ha affidato l’incarico a un professionista per la redazione del Piano di recupero e valorizzazione delle terre pubbliche gravate da uso civico da destinare ad attività diverse da quelle tradizionali.

La decisione arriva a otto mesi di distanza dall’approvazione da parte del Consiglio comunale del Regolamento sugli usi civici che ha messo ordine alle procedure di assegnazione dei terreni per il pascolo e la coltivazione. Con il nuovo provvedimento, si potranno individuare le zone da destinare al turismo rurale, all’escursionismo, alla pratica sportiva, all’agricoltura intensiva e alla forestazione. Ma non solo: l’approvazione del Piano consentirà di censire tutti i terreni sottoposti a uso civico e faciliterà le attività di protezione civile e di mitigazione del rischio idrogeologico.

Il Comune di Donori ha un territorio di circa 3.500 ettari, 950 dei quali gravati da usi civici. I terreni saranno dati in concessione dietro il pagamento di un canone annuale con i proventi destinati alla gestione e alla tutela dei luoghi.

Una volta approvato dal Consiglio comunale, il Piano dovrà essere affisso all’albo pretorio del Comune per 30 giorni per consentire ai cittadini di presentare eventuali osservazioni. Se non ci saranno contestazioni, il documento passerà al vaglio della Regione per l’approvazione definitiva. (c. z.)

