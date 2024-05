«Sì alle concessioni più facili,  ma non ci sarà un’invasione»  

«Più dehors e tavolini? Va bene, a patto però che non sia un liberi tutti». E se lo dice non il comitato di quartiere, bensì una delle organizzazioni che rappresentano i ristoratori e i titolari di bar come Confesercenti, forse è il caso di rifletterci. Roberto Bolognese, che della Confesercenti è presidente regionale, si concentra soprattutto su Cagliari, cioè la città più popolosa: «Il Capoluogo ha un evidente problema di convivenza tra turisti e residenti nei rioni della movida. La normativa che facilita dehors e tavoli potrà avere effetti evidenti sul piano pratico: non a caso, come Confesercenti portammo il tema a un incontro per trovare un equilibrio tra le esigenze degli operatori e quelli dei cagliaritani che vivono nei rioni con un alto numero di locali aperti la notte». Nel frattempo, i tavolini sono spariti dai bar di piazza San Domenico: inutili i ricorsi contro la sospensione ordinata dalla Polizia locale perché la musica raggiungeva l’esterno dei locali, disturbando i vicini».

«Bene, senza esagerare»

Insomma, bene i tavolini e i dehors, ma non in modo indiscriminato. Se Confesercenti lo dice, la Confcommercio rilancia: «Siamo contro il liberi tutti, lo mettiamo in chiaro subito», mette le mani avanti Emanuele Frongia, presidente della Fipe (Federazione italiana pubblici esercizi) per il Sud Sardegna: «Eliminato subito il terrorismo nei confronti dei residenti, che non devono aspettarsi un aumento di tavolini e di dehors, l’intenzione del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, è il riconoscimento della funzione pubblica del tavolino. Ieri il ministro ha ricevuto la Fipe, che ha definito i dehor un elemento qualificante per le città». Frongia aggiune: «Per la prima volta si riconosce ufficialmente il ruolo turistico di ristoranti e bar. Durante il Covid non siamo stati ritenuti un servizio essenziale, e invece lo eravamo: questo cambio di atteggiamento conforta il settore».

Gli operatori

Di tavolini in centro storico s’intende eccome Alberto Melis, del direttivo del Consorzio commercianti del Centro storico e titolare di “Antica Cagliari”, che ha due sedi alla Marina e uno al Poetto. «Non scopriamo oggi che un’insegna accesa e i tavoli all’esterno sono un deterrente per la microcriminalità e che migliorano il decoro della città. Premesso questo, è sacrosanto che la concessione dei tavolini debba seguire criteri logici: non si deve arrivare a invadere soprattutto il centro storico con i tavolini. Insomma», conclude Melis, «ci devono essere regole, e poi ben venga la semplificazione delle procedure». Insomma, tavolini più facili sì, più tavolini no: per tutti, la mini-rivoluzione - che però ha importanti riflessi per le imprese della ristorazione e pubblici esercizi - è fondamentale ma non stravolgerà il suolo pubblico della città. Com’era prima, sarà anche in seguito.

Deciderà il nuovo sindaco

A Cagliari si sceglie il sindaco, e i contatti di Fipe Confcommercio e Confesercenti con i candidati già sono in corso. «Il centro storico di Cagliari ha quartieri con pochi bar e ristoranti, come a Stampace Alto e Castello. Speriamo che la nuova Giunta possa dare respiro alle esigenze di clienti, turisti e cittadini in un quadro di crescita che finora è stata disordinata». Per sapere quanto lo sia stata, citofonare nel rione Marina. A un appartamento qualsiasi.

