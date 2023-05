Sì alle commissioni,  ma in maggioranza restano i malumori 

La prima prova, dopo il ginepraio del Consorzio industriale è filata liscia. La maggioranza di centrodestra è riuscita a ricomporre le due commissioni consiliari rimaste incomplete dopo la nomina di Carmen Murru alla guida dell’assessorato ai Servizi sociali. I malumori, quindi, erano solo l’ennesimo fuoco di paglia? Difficile.

Le commissioni

Che la fiamma arda ancora sotto la cenere lo confermano le due votazioni: Davide Tatti ha ottenuto un posto nella quinta commissione, competente in materia di Sport, Politiche giovanili e impiantistica sportiva, ma nel segreto dell’urna i voti a favore sono stati 14 su 16. Chi siano i due consiglieri che hanno deciso di far venir meno il loro sostegno, resta un mistero. Osservando la geografia dei gruppi che sostengono Massimiliano Sanna si può fare solo qualche supposizione: due sono gli esponenti di Sardegna 20 Venti e altrettanti sono quelli del Partito Sardo d’Azione, i due più ostili nei confronti dei tre dissidenti che potrebbero aver lanciato un segnale al primo cittadino. Nel secondo giro di consultazioni Vincenzo Pecoraro è stato eletto componente della sesta commissione ai Servizi sociali. In questo caso le preferenze ottenute sono state 13, tre in meno rispetto al totale nelle disponibilità della coalizione. Un voto a testa sono andati a Giuliano Uras, a Gian Michele Guiso e a Roberto Pisanu. Ripicca dei consiglieri di Prospettiva Aristanis? Difficile dirlo.

In Aula

La seduta è proseguita con l’esame di interpellanze e interrogazioni. L’assessore alla Cultura Luca Faedda ha informato l’Aula sugli interventi di pulizia nella Torre di Portixedda sollecitati dalla minoranza. Il delegato ai Lavori pubblici Simone Prevete, invece, incalzato sullo stato di abbandono in cui versa la borgata marina di Torregrande, ha fatto il punto sugli imminenti cantieri. Lo scoglio più grande, però dev’essere ancora superato: entro fine mese bisogna approvare il Bilancio e la maggioranza dovrà dare prova della sua tenuta.