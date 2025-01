Sì alle borse di studio per i figli di emigrati 

Con il programma “Generazione UniCa” l’Università di Cagliari ha avviato una selezione per l’assegnazione di 15 borse di studio per studenti e studentesse con cittadinanza straniera discendenti di emigrati sardi, anche di terza e quarta generazione e residenti in un paese extracomunitario. Scopo del programma è far acquisire familiarità con l’ateneo cagliaritano e con la cultura e la lingua della nostra isola e permettere allo stesso tempo di seguire in presenza insegnamenti dei corsi di laurea triennale e magistrale, corsi avanzati in lingua italiana e attività di tirocinio. Il soggiorno di studio avrà una durata compresa tra 3 e 6 mesi e si svolgerà tra tra il 15 febbraio e il 31 dicembre 2025.

Le modalità

La borsa di mobilità di 650 euro al mese, sarà erogata con cadenza mensile sul conto corrente intestato al borsista, e il pagamento potrà essere effettuato in base alla presentazione della documentazione richiesta (codice fiscale italiano e Iban). L’ultima mensilità di pagamento verrà erogata solamente dopo l’accertamento del buon andamento del percorso accademico con il conseguimento dei crediti previsti. Il progetto, che nasce nell’ambito del programma Generazione Unica, punta a rafforzare la collaborazione dell’Università cagliaritana con i rappresentati dei circoli dei sardi presenti in tutto il mondo e favorire il processo di internazionalizzazione dell’ateneo. Le domande dovranno essere presentate entro le 14 del 27 gennaio 2025, attraverso l’invio della documentazione all’indirizzo email: bilateral@unica.it, specificando l’oggetto: “Generazione Unica 2025”.

RIPRODUZIONE RISERVATA