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Il Piano.
28 agosto 2026 alle 00:32

Sì alle assunzioni, il Comune potenzia uffici e personale 

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Nuove assunzioni, sostituzioni del personale prossimo alla pensione, mobilità, progressioni e stabilizzazioni per ricostruire progressivamente la capacità operativa dei diversi settori dell’apparato comunale. Gli obiettivi stanno dentro il Piano integrato di attività e organizzazione per il 2026-2028 approvato ieri dalla Giunta Fenu. Strumento di programmazione che indica performance degli uffici, fabbisogno e la formazione del personale, organizzazione del lavoro e politiche di trasparenza e anticorruzione. «Il Piano va letto innanzitutto come atto di tutela e di rafforzamento della macchina amministrativa – sottolinea il sindaco Emiliano Fenu –. Non costruito sulla logica della sola espansione dell’organico ma un intervento di riequilibrio. Dobbiamo preservare le professionalità che abbiamo, sostituire dove necessario chi lascia l’amministrazione e intervenire nelle situazioni in cui la mancanza di personale rischierebbe di compromettere la qualità e la continuità dei servizi».

Spiega l’assessora al Personale Mariangela Crabolu: «Abbiamo costruito il fabbisogno di personale partendo dalle criticità concrete. Una parte delle assunzioni serve a sostituire personale cessato o prossimo alla cessazione, un’altra a compensare le uscite determinate dalla mobilità e un’altra a dare risposta a esigenze organizzative che non potevano più essere rinviate. La priorità è garantire continuità ai servizi, intervenire sulle situazioni più urgenti e consolidare le professionalità necessarie al funzionamento dell’ente».

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