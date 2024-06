Sì alle assunzioni, fine della protesta 

L’Azienda ospedaliero universitaria ha pubblicato la delibera con cui si impegna a stabilizzare una parte degli operatori socio sanitari precari del policlinico universitario. Non solo: la graduatoria resterà aperta e, vista la carenza di personale, col tempo tutti saranno stabilizzati.

Così ieri tutti i lavoratori che 105 giorni fa avevano montato le tende sotto l’assessorato regionale alla Sanità hanno deciso di smontarle. «I nostri sacrifici non sono stati vani, la nostra protesta non è stata inutile», hanno commentato i portavoce dei precari, Silvia Orefice e Desiderio Mallus. «In 105 giorni siamo stati messi a dura prova dalla pioggia e dal freddo, dai balordi che passano in via Roma nel fine settimana e da tutte le nostre emozioni. A volte ci siamo sentiti abbandonati, sconfortati e sconfitti.Ma non abbiamo mollato sapendo che se avessimo smontato questa maledetta tenda avremmo perso tutta la nostra visibilità».

