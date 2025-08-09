Si allarga l’indagine per omicidio colposo sui casi di botulino 

È prevista per domani l’autopsia sul corpo di Roberta Pitzalis, la 38enne morta venerdì mattina dopo giorni di ricovero, a causa di una presunta intossicazione da botulino per l’assunzione di tacos con guacamole alla “Fiesta latina” di Monserrato del 22 luglio. Ma nell’attesa che il medico legale nominato dal pm Giangiacomo Pilia accerti definitivamente le cause del decesso, si estende l’indagine per omicidio colposo e commercio di sostanze alimentari nocive. Dopo aver iscritto nel registro degli indagati – a sua garanzia – l’argentino Cristian Gustavo Vincenti, da tempo residente a Torino e titolare del chiosco in cui sarebbero stati serviti gli alimenti contaminati, il magistrato ha avviato verifiche anche sul lotto di polpa di guacamole da un chilo, subito ritirato dal commercio dal Ministero.

Gli accertamenti

A eseguire l’autopsia sarà il medico legale Matteo Nioi nominato dalla Procura, mentre da Guasila la famiglia di Roberta Pitzalis avrebbe già indicato come proprio consulente per gli accertamenti necroscopici il collega Alberto Chighine. Non è escluso che bisognerà attendere gli esami istologici per avere un quadro preciso della vicenda, visto che il quadro clinico della donna – la prima ad aver mostrato i sintomi dell’intossicazione – sarebbe stato altalenante. In un primo momento, infatti, pareva che le sue condizioni fossero in miglioramento, ma poi le sue condizioni sarebbe precipitate sino al decesso di venerdì mattina.

Le indagini

Ma sul fronte delle indagini si segnalano anche ulteriori attività da parte degli investigatori. Per il momento l’unico indagato resta Vincenti, ma la Procura avrebbe deciso – prima ancora di avere risposte dall’autopsia – di avviare accertamenti anche sui due lotti di polpa di avocado ritirati dal mercato e usati nella preparazione della salsa guacamole servita durante la manifestazione “Fiesta Latina” di Monserrato. Sacchetti sigillati da un chilo di prodotto, provenienti prevalentemente dal Perù. Sempre il pm Pilia ha incaricato il super-esperto Fabrizio Anniballi, tecnologo alimentare del Dipartimento di Sicurezza alimentare, nutrizione e sanità pubblica dell’Istituto Superiore di Sanità, per esaminare i campioni di tacos e salsa guacamole sequestrati dal Nas e dagli ispettori della Asl a Tortolì, quando è scattato l’allarme dopo i primi ricoveri d’urgenza legati alla serata del 22 luglio. I sacchetti farebbero parte della stessa partita, ma chiaramente non sono quelli usati a Monserrato che erano già terminati la sera stessa. Di conseguenza, il materiale che era stato sequestrato amministrativamente, ora dovrà essere esaminato anche con un accertamento tecnico irripetibile, visto che altrimenti non sarebbe utilizzabile processualmente.

Gli altri pazienti

Nel frattempo restano ancora gravi le condizioni di alcuni dei pazienti ricoverati in rianimazione con i sintomi dell’intossicazione. A preoccupare c’è soprattutto il bambino di 11 anni che, ormai da giorni, è ricoverato il gravissime condizione al Policlinico Gemelli di Roma. Migliorano invece, almeno in parte, le condizioni della 14enne ancora nel reparto di rianimazione del Policlinico Duilio Casula di Monserrato. Tre delle quattro persone inizialmente ricoverate nel reparto di Neurologia dell’ospedale Brotzu, invece, non destano preoccupazioni e sono potute tornare a casa e proseguiranno le terapie a domicilio.

«Il mio cliente è a disposizione per chiarire del tutto la sua posizione», ha sempre detto l’avvocato Maurizio Mereu, del foro di Lanusei, difensore del commerciante argentino, «ora attendiamo, ma lui è sicuro di aver adottato tutte gli accorgimenti sanitari e igienici necessari per garantire la qualità del prodotto a tutela dei clienti». Otto i casi segnalati in Procura, tutti accomunati dall’aver mangiato gli stessi prodotti alla serata del 22 luglio.

RIPRODUZIONE RISERVATA