Si allarga la crepa sul ponte 

Una crepa che è diventata un fosso. Si trova a Sestu nel ponte San Pietro, un punto caratterizzato da intensissimo traffico. Quando è stata notata per la prima volta, qualche mese fa, molti cittadini hanno temuto per la stabilità del ponte. «Dal punto di vista della sicurezza statica non c'è alcun problema», rassicura il vicesindaco Massimiliano Bullita. «In attesa di un intervento definitivo verrà fatto quanto prima un intervento tampone che attenuerà il disagio». Molto presto dunque la buca verrà coperta.

