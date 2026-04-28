Si allarga il limite dei 30 km orari 

A Nuoro, si estende la “zona 30”: con nuovi limiti di velocità e ulteriori attraversamenti pedonali rialzati in tre delle principali vie. Dopo l’istituzione in viale Costituzione, il limite dei 30 chilometri all’ora per le auto in città farà il suo esordio dal 6 maggio anche in altre tre strade: viale Murichessa, via Catte e via Repubblica. Il Comune di Nuoro prosegue così nel percorso di rafforzamento della sicurezza stradale, puntando su un doppio intervento: da un lato la riduzione della velocità delle auto in città, abbassando il limite, dall’altro l’introduzione di attraversamenti pedonali rialzati nei punti più a rischio.

Meno velocità

Con gli attraversamenti rialzati, posti lungo i rettilinei, l’ordinanza introduce il limite di 30 chilometri all’ora per un’estensione di 150 metri prima e dopo le strisce. «L’obbiettivo - spiega l’assessore Marco Canu - è abbassare la pericolosità, seguiamo una politica nazionale ed europea che porterà, oltre a una maggiore sicurezza, una riduzione dei costi per la collettività. Il costo sociale a Nuoro è passato da 11 milioni di euro con quattro morti negli anni scorsi a due. C’è un risparmio nei consumi e un domani anche i premi assicurativi, con una incidentalità minore, diminuiranno».

Strisce già sperimentate

Il cuore della misura è rappresentato proprio dagli attraversamenti pedonali rialzati, che verranno realizzati in corrispondenza di alcuni incroci particolarmente strategici. Si tratta di dispositivi sempre più diffusi nei contesti urbani perché capaci di svolgere una duplice funzione: rendere più visibile e sicuro l’attraversamento per i pedoni e, allo stesso tempo, indurre automaticamente gli automobilisti a rallentare. A Nuoro, una soluzione di questo tipo è già comparsa in via Trieste, davanti al liceo Asproni, chiesta a gran voce dal dirigente scolastico: in diverse occasioni erano stati investiti degli studenti. L’intervento segna il primo passo verso un modello di mobilità urbana più attento per utenti deboli della strada. I nuovi attraversamenti, accompagnati anche dai limiti di velocità saranno in via Catte, all’altezza dell’intersezione con la via Foscolo, in via Murichessa all’altezza ex vivaio, e in viale Repubblica dove, oltre al box per il rivelatore di velocità, sarà posto un rialzamento all’intersezione con via Tempio. Tra le misure per ridurre la velocità, anche l’istituzione di nuovi parcheggi in via Trieste che riducono la sezione stradale costringendo le auto a rallentare. La combinazione tra limite di velocità e rialzo rappresenta un intervento integrato di “traffic calming”, pensato per ridurre il rischio di incidenti.

Nuovi ausiliari

Alle azioni strutturali, si aggiunge il bando per 15 ausiliari volontari da affiancare la polizia locale nelle attività di vigilanza davanti alle scuole. Possono partecipare i residenti a Nuoro dai 18 agli 80 anni, con una quota del 30% dei posti riservata agli under 30. La selezione è per l’anno scolastico 2026/2027. Le domande entro l’11 maggio.

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