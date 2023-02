Sì all’ampliamento della Rsa 

La Rsa di Macomer a pochi anni dall’avvio è diventata talmente importante che la richiesta diventa pressante ogni giorno con liste di attesa molto significative. Da qui l’idea dell’ampliamento. La società Sereni Orizzonti ha investito circa due milioni di euro perché la residenza di Nuraghe Ruju, l’unica attiva in provincia di Nuoro, possa avere venti nuovi posti letto passando dagli attuali quaranta a sessanta. Ora per l’opera, proposta dalla società che ha realizzato e gestisce la struttura, arriva il via libera dell’Asl 3 e della Regione.

Necessità del territorio

La Sereni Orizzonti ha ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie, assieme al parere favorevole di compatibilità. Ufficialmente è iniziata la progettazione dei locali per i 20 nuovi posti letto. «La richiesta di incremento delle postazioni - riferisce la società - nasce anche dalla necessità degli ospedali del territorio di indirizzare i pazienti appena dimessi in una struttura idonea. La Rsa di Macomer rappresenta l’unica struttura nella provincia di Nuoro ed è accreditata con un alto profilo assistenziale».

Valentino Bortolussi, responsabile dello sviluppo immobiliare di Sereni Orizzonti, è soddisfatto della decisione dell’Asl: «È una bella notizia per il territorio e un importante passo in avanti per potenziare le attività sanitarie in questa parte della Sardegna. Nella lista d’attesa che si è creata daremo priorità alle dimissioni ospedaliere. In seguito l’intenzione è quella di accogliere le altre numerose richieste di assistenza che arrivano dal territorio».

Il sindaco