Sì all’ampliamento della discarica 

L’Ecoserdiana, che gestisce la discarica controllata di Su Siccesu, un mese fa ha ottenuto il via libera per l’ampliamento, passaggio decisivo per poter continuare a operare: «Era un provvedimento atteso da anni - spiega il sindaco di Serdiana Maurizio Cuccu - con la sospensione degli usi civici si è riusciti a superare gli ostacoli. In questo modo è scongiurato il rischio chiusura. I posti di lavoro sono al sicuro».

L’Ecorserdiana aveva chiesto 190mila metri cubi in più, la Regione ne ha concesso 170mila.

Il territorio del Parteolla avrà dunque un ruolo centrale nel nuovo piano industriale di Ecoserdiana presentato ieri dal direttore Mauro Caschili alla presenza dell’assessora all’Ambiente Rosanna Laconi e del presidente di Confindustria Sud Sardegna Antonello Argiolas: «Il punto più importante del piano è la realizzazione di una nuova piattaforma a Macchiareddu che fungerà da stoccaggio per il trattamento di rifiuti speciali. Sarà il punto di riferimento per tutto il Sud Sardegna e consentirà di trattare in loco rifiuti che oggi vengono portati fuori dall’Isola con costi altissimi per le imprese».

«È un progetto che punta sull’economia circolare in linea con i nostri principi - afferma l’assessora Laconi - la piattaforma di Macchiareddu ci darà una grossa mano. È importante che tutto questo sia fatto non solo in un’ottica di sostenibilità ambientale ma anche sociale. Tutto deve avvenire con la condivisione delle comunità che devono avere un ritorno in termini economici e occupazionali».

Come avviene a Serdiana, dove ogni anno il Comune incassa da Ecoserdiana 200/ 300mila euro di royalties. Il paese in futuro ospiterà anche una scuola per l’ambiente: «Faremo formazione continua attraverso convegni e seminari - annuncia Caschili - in più pensiamo all’apertura di uno sportello ambientale per offrire consulenza gratuita alle imprese sulla gestione dei rifiuti in modo da evitare multe o altre sanzioni».

Sull’incontro di ieri c’è da registrare la dura presa di posizione degli ambientalisti del Comitato per la difesa del Parteolla: «Non siamo stati invitati all’incontro. Una strategia per il territorio con la comunità assente è viziata sul nascere».

«Nessuno sgarbo - replica il sindaco Cuccu - quello tenuto ieri era solo un incontro tecnico. Ho già concordato col Comitato un incontro sulle tematiche ambientali da tenere nei prossimi giorni». (c. z.)

