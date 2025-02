«Sì all’aeroporto Aga Khan» 

Sua Altezza Karim Aga Khan: in memoria di un’anima gentile. Prima di occuparsi di campeggi abusivi, varianti urbanistiche e bancarelle di San Simplicio, il Consiglio comunale di Olbia, oggi alle 15,30, renderà omaggio al suo cittadino onorario così come ha fatto qualche giorno fa Arzachena. “Olbia deve essere la città del sorriso”: l’auspicio del principe di 60 anni fa, è da allora un po’ il mantra di tutti i sindaci che governano la principale porta di accesso dell’Isola. Sul fronte del tributo Settimo Nizzi ha giocato d’anticipo, annunciando una settimana fa di voler fare tutti i passi necessari per aggiungere il nome di Karim Aga Khan all’aeroporto Olbia-Costa Smeralda. Un’idea che ha fatto discutere sui social, ma che sembra riscuotere consenso unanime della politica e degli operatori del turismo.

L’ok della politica

Favorevoli i rappresentanti galluresi alla Regione a iniziare dal vice presidente della Giunta Giuseppe Meloni: «Sono assolutamente d’accordo sulla proposta che riconosce il ruolo fondamentale svolto dal principe. Credo che sia giusto il doppio nome accanto al brand Costa Smeralda». Sulla stessa linea il consigliere pentastellato Roberto Li Gioi. In città, scontata la benedizione del presidente del Consiglio comunale Marzio Altana che oggi dirigerà i lavori: «Non abbiamo previsto particolari formalità, sarà un omaggio della città. Personalmente accolgo con favore la proposta del sindaco che rende omaggio a quel che ha significato per noi, dalla Costa Smeralda a Meridiana. Penso che in ogni famiglia olbiese ci sia qualcuno che ha lavorato nella compagnia». E la proposta di Nizzi incassa anche il sì convinto della consigliera Pd Ivana Russu: «Sono d’accordo. Non ho mai definito l’Aga Khan un benefattore ma è stato sicuramente un imprenditore illuminato che ha creato sviluppo tutelando il territorio e ha creato lavoro per tantissime famiglie olbiesi. Mi sembra un giusto riconoscimento».

Le perplessità

A nutrire qualche perplessità è Rino Piccinnu, consigliere comunale e amministratore sraordinario della provincia Gallura. «Sono d’accordissimo per un omaggio all’Aga Khan per tutto quello che ha significato ma gli dedicherei la rotatoria che porta all’aeroporto, una piazza o un monumento. Credo che, per quanto riguarda l’aeroporto, sia giusto salvaguardare il brand Costa Smeralda e che sia il modo giusto di onorarne la memoria».

Gli operatori

Un sì totale quello di Ramona Cherchi, manager alberghiera: «Per me non è una questione di brand ma di tributo all’uomo che ha creato dal nulla una destinazione cambiando le sorti del territorio. Un uome e un imprenditore con una grande visione. Semmai c’è il rammarico che questi riconoscimenti arrivino solo ora e che non gli sia stato consentito di portare a termine il suo progetto».

