Sì all’adesione alla Nato ma Sanna Marin trema 

Helsinki. Una sola camera, duecento seggi e tutto ancora da decidere. Con la premier uscente, la socialdemocratica Sanna Marin, che stando ai sondaggi appare in bilico, incalzata dalla destra e dalla leader dei Veri Finlandesi, Rikka Purra, che potrebbe far virare un altro paese scandinavo dopo la Svezia verso una deriva sovranista e populista. Tutto mentre anche la Turchia, ultimo Paese della Nato a non averlo ancora fatto, ha ratificato l’adesione della Finlandia al Patto Atlantico.

I finlandesi andranno alle urne domenica per rinnovare il parlamento monocamerale nazionale, l'Eduskunta. Marin, leader del Partito socialdemocratico finlandese (Sdp), ha guidato una grosse koalition (con il Partito di Centro, i Verdi, l'Alleanza di Sinistra e il Partito popolare svedese) facendo i conti con la pandemia e con la guerra ai confini, in Ucraina, traghettando il Paese verso la Nato. Ma nonostante il suo partito, stando alle previsioni, stia tenendo, i suoi alleati non convincono più i finlandesi. Le stime di Politico vedono l'Sdp stabile intorno al 19% mentre il partito di Centro, più popolare nelle comunità rurali e sostenitore del decentramento, è in calo di circa quattro punti rispetto al 13,76% del 2019 e i Verdi rischiano due punti rispetto all'11,5% delle scorse elezioni. La sinistra invece resta sull'8% e gli Autonomisti svedesi al 4,5%.

A contendergli la guida del Paese ci sono due forze che, stando ai sondaggi, sono appollaiate accanto all'Sdp, con uno scarto minimo: la Coalizione nazionale di centrodestra di Petteri Orpo è data al 20% mentre i sovranisti dei Veri finlandesi (Ps) di Riikka Purra sono fotografati al 19%.

