Sì alla variante urbanistica che libera aree dai vincoli idrogeologici 

La maggioranza in Consiglio comunale approva la variante urbanistica e le norme che regoleranno le aree liberate dai vincoli idrogeologici. L’importante delibera fa seguito al declassamento della gran parte del territorio ricompreso nel perimetro urbano disposto dall'agenzia di distretto regionale. Un tema molto sentito in paese: la vicenda ha coinvolto la popolazione che, dodici anni fa, aveva visto l'apposizione dei vincoli a seguito dell'approvazione del Piano stralcio delle fasce fluviali e, successivamente, dal Piano di gestione del rischio alluvioni.

Sulle zone in precedenza soggette a vincolo edilizio totale è stato riscontrato un battente idrico e di velocità dell'acqua moderato, tale da coniugare la sicurezza delle persone con un equilibrato utilizzo del suolo. «Un passo fondamentale per mettersi definitivamente alle spalle una vicenda iniziata nel 2012 - dichiara il sindaco Giacomo Porcu - Un risultato ottenuto grazie ad uno studio di assoluta novità in Sardegna, verificato dall'Università di Cagliari e seguito con la massima attenzione dall'autorità di bacino regionale. Dopo la pubblicazione della delibera, i cittadini sapranno quali regole seguire per nuove costruzioni e ristrutturazioni, secondo criteri di sicurezza e minor impatto sul suolo».

