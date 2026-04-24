Sì alla variante per riqualificare Su Planu 

Nuove case al posto di locali artigianali dismessi, con una parte di edilizia agevolata. Un altro tassello nel percorso di completamento del piano di risanamento di Su Planu, che - oltre alla riqualificazione del comparto incastonato fra via Mossa e via Quasimodo - sblocca l’iter per ridisegnare la zona fra via Peretti, via Loni e via Montanaru, con spazi verdi, un mega parco urbano, parcheggi e percorsi ciclopedonali. A disposizione ci sono oltre 4 milioni finanziati dalla Regione oltre a un fondo stanziato dal Comune di Selargius.

Il voto

La variante urbanistica è stata votata dal Consiglio comunale pochi giorni fa. Al centro della proposta approvata dall’assemblea civica c’è la conversione di un vecchio capannone artigianale dismesso - e di case semidisabitate - in nuovi palazzi. «Altro cemento», lamenta il consigliere di minoranza Omar Zaher. «Ben venga la riqualificazione di quello spazio, e il fatto che si riuscirà a completare la strada dove potrà finalmente passare il bus del Ctm, ma così si sta autorizzando la costruzione di palazzoni, e aumenterà il traffico a fronte di parcheggi che continuano ad essere sempre troppo pochi». Dubbi sollevati anche dalla consigliera del Pd Lorenza Cusano e da Paola Maccioni del gruppo Autonomisti sardi.

Il sindaco

Il sindaco difende la variante proposta dai privati e approvata dal Consiglio. «Non ci sarà nessun aumento di volumetrie, sta solo cambiando la tipologia di immobili da realizzare», spiega Gigi Concu. I privati in cambio cederanno al Comune una parte delle abitazioni previste nel comparto, che l’amministrazione affiderà tramite bando qualora Area - l’Agenzia regionale per l’edilizia abitativa - non fosse interessata. Non solo: verrà ceduta anche la porzione di via Mossa che risulta ancora di proprietà privata, un’operazione che di fatto permette a tutta l’arteria del rione di diventare comunale e quindi di avviare l’accordo con Ctm per l’atteso passaggio di un mezzo di trasporto pubblico a Su Planu. «Oltretutto questo ci consente di collegare la parte vecchia del quartiere con la nuova, attraverso percorsi pedonali, aree verdi e parcheggi dislocati in diversi punti del rione. E di avviare la progettazione di tutte le opere pubbliche previste nel piano integrato finanziato dalla Regione e cofinanziato con risorse nostre, per un totale di 4 milioni e 400mila euro. Opere di urbanizzazione che avrebbero dovuto fare i privati», sottolinea il sindaco. «Di fatto dopo quasi quarant’anni stiamo cercando di superare gli errori di chi ha amministrato la città oltre vent’anni fa».

Piano integrato

Sullo sfondo ci sono gli interventi del Piano integrato di Su Planu deliberato da Consiglio e Giunta di piazza Cellarium nel 2018, con oltre 4 milioni: centro di aggregazione da cinquecento metri quadri, un parco urbano di oltre tre ettari, fontane, un’area cani, percorsi ciclopedonali illuminati a led e zone d’ombra.

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