Sì alla valorizzazione della laguna di Santa Gilla: «Rilancio turistico, economico e ambientale» 

Una visione strategica che consentirà la gestione partecipata del compendio della Laguna di Santa Gilla e la sua valorizzazione dal punto di vista ambientale, economico e turistico. Martedì scorso il Consiglio comunale ha detto sì all’unanimità al percorso di valorizzazione della Laguna di Santa Gilla, promosso dalla Città Metropolitana. «Questo risultato rappresenta un segnale importante di unità e di visione condivisa: un riconoscimento concreto del lavoro svolto in questi anni per definire una governance chiara e coordinata sull’intero compendio lagunare, individuando al contempo risorse, strumenti e prospettive di sviluppo sostenibile», afferma Roberto Mura, consigliere di Alleanza Sardegna. «La Laguna di Santa Gilla è un patrimonio ambientale e produttivo di straordinario valore. Il percorso ha già permesso di porre basi solide per una gestione integrata, capace di conciliare tutela ambientale, paesaggistica e rilancio delle attività economiche connesse alla laguna. Ora, è necessario dare nuovo impulso a un passo altrettanto fondamentale: la stipula del “Contratto di Laguna”, strumento che renderà pienamente operativo questo processo di collaborazione e pianificazione condivisa», conclude.

