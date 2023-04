«Sì alla telemedicina, ma non può sostituire il medico» 

Nonostante le avversità della vita non mollano Mariola Brodu, Gesuina Congiu e Angela Barrui, prime pazienti nel distretto di Sorgono a beneficiare del progetto di telemedicina sullo scompenso cardiaco, voluto dal dg della Asl 3, Paolo Cannas. Hanno ricevuto nelle loro case a Belvì da parte dei tecnici del Asl il kit di strumenti che d’ora in avanti consentirà di avere una qualità di vita decisamente più serena. Tutte hanno uno scompenso cardiaco cronico ma con diversi livelli di criticità, motivo per cui hanno ottenuto strumenti diversi: chi smartphone e bilancia, chi smartphone, bilancia, saturimetro e sfigmomanometro, il tutto accompagnato dalla spiegazione dei tecnici. I dispositivi connessi tramite Bluetooth all’app mobile paziente, grazie alla connessione internet, inviano i dati alla piattaforma Care Map consultabile dal personale sanitario. Il sistema, in maniera automatizzata, rileva eventuali scostamenti dai range predefiniti inviando una segnalazione di allarme visualizzabile dalla centrale di tele monitoraggio. I tecnici hanno investito su diversi operatori telefonici per gli smartphone, per far avere la rete internet anche ai pazienti anziani che non la posseggono a cui verranno consegnati i dispositivi.

«Questa novità è interessante e bisogna saperla sfruttare nel miglior modo possibile con correttezza - dice Mariola Brodu, 73 anni -. Spaventa ma allo stesso tempo ci incoraggia, speriamo che sia qualcosa che possa servire anche a tanti altri. Sono favorevole alla telemedicina ma speriamo non sostituisca il medico. Ho avuto già esperienza di questo tipo, mi sono fatta forza proprio grazie a questi strumenti». Alla consegna degli strumenti presente anche il sindaco Maurizio Cadau: «Lodevole iniziativa che solo pochi mesi fa sembrava un’utopia, un passo avanti per la sanità moderna per dare un occhio di riguardo anche alle persone dei nostri centri affette da importanti patologie, ovviamente non è la sostituzione della sanità territoriale che purtroppo ancora presenta forti lacune».

