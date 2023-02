Sì alla rottamazione delle cartelle 

L’adesione o meno allo stralcio andava espressa entro fine gennaio, anche se di fatto non obbligatoria per i Comuni. «Avremmo potuto non portare la pratica in Aula e lasciare che la rottamazione fosse automatica, ma come Giunta abbiamo preferito discuterla con tutto il Consiglio comunale e prendere una decisione unanime», ha sottolineato Porqueddu. In prima linea la presidente della commissione Affari generali e Bilancio Roberta Relli: «La decisione, approvata all'unanimità dal Consiglio comunale, vuole essere un gesto concreto di vicinanza ai cittadini. Soprattutto in un momento storico che vede tutti noi far fronte ai numerosi rincari che incidono pesantemente nella vita quotidiana», il commento di Relli.

Una sorta di condono fiscale introdotto dal Governo con l’ultima finanziaria. La nuova norma prevede una prima parte di violazioni tributarie, dove vengono cancellati gli interessi e le sanzioni, mentre per il codice della strada vengono stralciati solo gli interessi, le multe - come previsto dalla norma - restano da pagare. «Per i tributi il credito per il Comune è di 4mila euro, per quanto riguarda gli interessi per le violazioni al codice della strada è di poco più di 700 euro», ha detto l’assessore.

Il Consiglio comunale di Selargius aderisce alla “rottamazione” delle cartelle esattoriali sino ai mille euro, un annullamento automatico dei debiti per centinaia di cittadini che per Selargius si concentra sui tributi e sulle multe non versati al Comune dal 2010 sino a metà del 2013. «Lo stralcio», ha spiegato l’assessore al Bilancio Sandro Porqueddu, «avrà un impatto minimo sul bilancio, parliamo di meno di 5mila euro di mancati introiti riferiti a due anni e mezzo».

L’assessore

Sì della minoranza

Un sì anche da parte dei gruppi di minoranza in Consiglio comunale. «Il nostro voto è a favore visto il periodo storico che stiamo vivendo», ha sottolineato Giorgia Porcu, capogruppo di Selargius più, «una decisione presa tenendo conto delle esigenze dei selargini, perché in questo momento togliere anche delle cifre minime riteniamo possa essere utile».

Aiuti in stand by

Tutti d’accordo sulla rottamazione per andare incontro ai cittadini in difficoltà e invogliarli a regolarizzare i pagamenti di multe e tributi in arretrato, ma restano in sospeso gli aiuti economici a sostegno delle attività commerciali cittadine contro il caro bollette. «Si era parlato di un bando specifico che ancora non si è visto, noi siamo disposti a votare favorevolmente», ha aggiunto la consigliera di minoranza Porcu. Rimane da approvare anche il bilancio di previsione, iter rallentato dai 4 milioni in più di spese che il Comune ha dovuto affrontare nell’ultimo anno fra rincari dell’energia elettrica e aumenti nei costi degli appalti. La manovra finanziaria è attesa entro febbraio in Consiglio per il sì definitivo, e dopo l’allarme aumento delle tasse - lanciato dallo stesso assessore Porqueddu nelle scorse settimane - l’amministrazione dovrebbe riuscire a mantenere la pressione fiscale uguale rispetto agli anni passati.

