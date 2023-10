Sì alla rotatoria nell’incrocio pericoloso 

Dopo anni di attesa - intervallati da una serie di incidenti, spesso gravi - il progetto della rotatoria lungo il tratto selargino della 387 è pronto. Un piano per la sicurezza della strada statale - concentrato poco dopo il chilometro 7 - definito dal Comune di Selargius, e che ora spetterà all’Anas realizzare.

Progetto e costi

L’intervento costerà 1 milione di euro circa, già finanziati. Ventisei metri di diametro interno, e quaranta esterni, capaci di smaltire oltre ventimila veicoli al giorno. Il percorso per la progettazione è ripartito durante la scorsa consiliatura, con il protocollo d’intesa siglato tra Comune e Anas, proprietaria della strada. Nel documento veniva ribadita la pericolosità dell’incrocio tra la statale 387 e via della Scienza, strada che conduce all’Osservatorio astronomico selargino: lì dove ogni giorno le auto sfrecciano a tutta velocità, come denunciano da tempo gli stessi dipendenti del Campus della scienza.

Pericoli che qualche anno fa si era cercato di tamponare con l’installazione di un semaforo, ma il tentativo di mettere in sicurezza lo svincolo era fallito - con ulteriori lamentele degli automobilisti sul caos traffico - tanto da costringere il Comune a spegnere l’impianto. Nel frattempo l’iter di progettazione è continuato con l’attuale Giunta, sino alla conferenza dei servizi sul progetto esecutivo conclusa positivamente nei giorni scorsi.

Il sindaco

«Un’opera fondamentale per il nostro territorio», sottolinea il sindaco Gigi Concu, «che consentirà finalmente di mettere in sicurezza una delle arterie più trafficate e pericolose di Selargius, andando a eliminare l’incrocio a raso e dando così risposta alle giuste richieste dei lavoratori dell’Osservatorio astronomico che nel corso degli anni hanno più volte richiesto la messa in sicurezza della strada. A conclusione delle opere sarà mia cura far installare una targa in ricordo del nostro concittadino Enrico Spiga, rimasto vittima di un terribile incidente proprio all’altezza dell’ex Polveriera».

Soddisfatto anche l’assessore ai Lavori pubblici Claudio Argiolas. «Con il parere positivo arrivato durante la conferenza dei servizi si conclude ufficialmente l’iter autorizzativo del progetto predisposto dai nostri uffici. La prossima tappa sarà un passaggio formale in Giunta, a cui seguirà il vincolo preordinato all’esproprio necessario per far partire le opere a carico dell’Anas. L’auspicio è poter vedere l’avvio dei cantieri già dal prossimo anno».

