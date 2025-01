Sì alla rinascita dell’ex banca Cariplo: uffici, negozi, appartamenti e piscina 

Si chiamerà “Palazzo Rinascita” e non poteva essere scelto nome più azzeccato. Dopo decenni di incuria, infatti, il gigante di cemento e vetro della ex banca Cariplo, all’angolo tra via Sonnino e viale Bonaria, si appresta finalmente a rinascere. Una buona notizia per la città viste le sue dimensioni e la posizione centrale, a due passi da via Roma e quasi di fronte al Molo Ichnusa. L'imponente stabile, già di proprietà dell'imprenditore Giorgio Mazzella, sarà completamente ristrutturato e riqualificato. Sia dentro che fuori.

Dopo la chiusura dell'istituto di credito, il palazzone, otto piani per complessivi ottomila metri quadri, era stato abbandonato fino a trasformarsi in rifugio per senzatetto, inizialmente anche all'interno, poi solo nel piano pilotis. Negli anni ci sono stati anche diversi sgomberi, l'ultimo dei quali nel 2017. Di riqualificazione se ne parlava ormai da tempo, ma senza esito. La svolta, un po' a sorpresa, è arrivata di recente: entro il 2027 vi sorgeranno una sessantina di appartamenti, oltre che studi professionali e attività commerciali di vario genere, tra cui un piccolo market. Il tutto per iniziativa della società ItalReti. Prevista anche la realizzazione di una piscina in quota.

«Sarà riqualificata anche la piazza antistante in armonia con la nuova viabilità», riferisce l’agente immobiliare Nicola Cannas (INC), «e la fermata della metro sorgerà probabilmente di fronte. Ci vorrà all'incirca un anno e mezzo per i lavori di riqualificazione interna ed esterna. Alla fine sarà tutto all'insegna del risparmio energetico ed eco-friendly con un sistema di raccolta delle acque piovane». L'edificio venne realizzato tra il 1973 e il 1975, su progetto dell'ingegner Luciano Deplano, dalla Vibrocemento Sarda per la SAIA Spa.

