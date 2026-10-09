Sì alla “pet therapy” nelle case per anziani 

Sì alla pet therapy nelle case di riposo. Il Comune aderisce al progetto “Un ospite speciale” proposto dalla cooperativa Killia e già messo in campo in passato. La pet therapy è rivolta alle persone anziane ospiti di quattro strutture di accoglienza presenti e «promuove il benessere emotivo, cognitivo e relazionale delle persone anziane attraverso un percorso di educazione assistita con il cane». Fra gli obiettivi anche «la socializzazione, la partecipazione attiva e la costruzione di relazioni con gli alunni delle scuole e i giovani dei centri socio-educativi del territorio». (f.l.)

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