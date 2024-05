Sì alla pace, ma senza la bandiera 

Alla fine, la bandiera della pace non svetterà alle finestre del Comune di Sestu, in via Scipione. Ma il Consiglio comunale ha votato sì per la pace in Palestina, nella striscia di Gaza. Un’idea proposta dai banchi dalla minoranza: «Avbiamo chiesto al Municipio di farsi sentire presso l'Anci affinché intercedesse verso il governo centrale per chiedere il cessate il fuoco in Medio Oriente. Si chiede la fine delle ostilità, ma anche l'immediato rilascio degli ostaggi israeliani, la fine delle occupazioni dei territori della Cisgiordania e il riconoscimento dello stato palestinese», spiega la consigliere Valentina Meloni. Con lei, Michela Mura, Fabio Pisu, Francesco Serra, Anna Crisponi, Valentina Collu, Giuseppe Picciau. La mozione esprime anche sorpresa per l’astensione dell’Italia all’assemblea generale dell’Onu e chiede di esporre la bandiera della pace. La maggioranza chiede una lunga pausa e propone di eliminare questi due ultimi punti. Poi, al momento del voto, tutta la maggioranza si astiene.

Le reazioni

«Se avessimo saputo che ci sarebbero state tutte queste astensioni, non avremmo accettato di togliere i due punti alla proposta», ha dichiarato Anna Crisponi. «Evidentemente, per loro la bandiera della pace è di sinistra», ha aggiunto Meloni in seguito. «L’astensione non è un voto contrario», ha puntualizzato la consigliera Ignazia Ledda, della maggioranza. La discussione continuava animatamente, nonostante l’ora tarda, mentre il presidente Antonio Manca chiudeva la seduta.

Le parole della sindaca

Fuori dal Municipio, la sindaca Paola Secci ha commentato: «La mozione è stata approvata con il nostro contributo. Potevamo bocciarla, ma siamo a favore della pace in questa guerra e in tutte le altre, in tutto il mondo». Non è convinta la consigliera Mura: «Quando si parla di impegno per la pace ci si aspetterebbe una condivisione senza schieramenti.

