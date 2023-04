Sì alla nuova scuola materna per 100 bimbi 

Un investimento da oltre due milioni di euro, grazie ai fondi del Pnrr, per una nuova scuola dell’infanzia in via Tortolì che potrà ospitare cento bambini nelle quattro grandi aule colorate che si affacciano direttamente sul giardino. Ieri la Giunta ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, mentre i progettisti stanno già lavorando a quello definitivo- esecutivo e, entro il prossimo 31 maggio, l’intervento verrà dato in appalto.

Il sindaco

«Verrà realizzata ex novo ed è la risposta della nostra Giunta alle numerose richieste delle famiglie che scelgono di far crescere i propri figli a Quartucciu. Oggi, a fronte delle esigenze, subiamo la carenza di scuole materne», afferma il sindaco Pietro Pisu, «una volta terminata l’opera, la scuola di via Monte Spada, che da quando è stata chiusa in quella dell’infanzia in via Biserta, ospita i bambini tra i 3 e i 5 anni, sarà dedicata esclusivamente alla primaria».

La data per il termine dei lavori è il 2026. «L’obiettivo è rendere fruibile e funzionale ogni spazio, ma la scuola non è stata pensata come un semplice contenitore ma come luogo esperienziale e di crescita, in cui anche la conformazione e la disposizione degli spazi diventa occasione di apprendimento e scoperta», aggiunge l’assessora alla pubblica istruzione, Elisabetta Contini.

Il progetto