Sì alla manovra da 130 milioni 

Una manovra da 130 milioni, con più risorse per i Servizi sociali e la Protezione civile, e senza tagli ai servizi o aumenti nella pressione fiscale. Dopo il primo sì in Giunta, ieri è arrivato il via libera definitivo al bilancio di previsione in Consiglio comunale. Approvati anche gli ordini del giorno della minoranza, bocciati invece gli emendamenti. «Stiamo radicando un cambiamento, seppur tra le difficoltà», il commento del sindaco Graziano Milia, «continuiamo su questa strada».

Le novità

Il 2025 sarà l’anno della tassa di soggiorno che i turisti dovranno pagare per cinque mesi all’anno - da marzo a ottobre - con una previsione di incasso di 200mila euro. «Risorse che investiremo nel settore del turismo», sottolinea il vicesindaco Tore Sanna, «così come deciso con gli albergatori quartesi». Si punta anche sul de minimis per favorire la nascita di nuove imprese, 200mila per il prossimo anno, 360mila per il 2026. Ci sono poi le risorse per i Servizi sociali, quasi mezzo milione, e per nuove assunzioni. E dal prossimo anno una società esterna si occuperà della riscossione dei tributi. Perché - come ha ricordato in Consiglio l’esponente della maggioranza Mauro Ligas - il problema dell’evasione resta, soprattutto sulla Tari: «Ogni anno non si riesce ad incassare circa 6 milioni, nonostante le tante iniziative messe in campo da questa amministrazione, dalle premialità alla rottamazione dei debiti».

I commenti

Voto compatto della maggioranza. «Questo bilancio è un documento che dimostra coerenza e continuità con le azioni iniziali del nostro mandato e guarda al futuro», le parole della capogruppo di Rinascita Valeria Piras. «Ci siamo trovati davanti a grosse difficoltà dettate dai tagli del Governo, nonostante questo abbiamo programmato tanti nuovi interventi e investito risorse importanti».Astenuti i pochi consiglieri di minoranza presenti in Aula. «Ci sono sicuramente iniziative positive, come per esempio i fondi per la protezione civile», dice Barbara Cadoni, Pd. «Però su alcune opere strategiche come il mercato civico nutriamo ancora dei dubbi e ci auguriamo che in quest’ultimo anno di amministrazione si possa far di più per arrivare all'attuazione dei progetti, così come serve erogare contributi per lo sport». Approvato l’ordine del giorno targato Pd che propone uno studio sul risparmio idrico e la manutenzione delle strade dissestate vicine alle scuole.

Gli emendamenti

Sì anche al documento portato da FdI che chiede di destinare risorse per borse di studio di merito, voucher sportivi, la riqualificazione di piazza Azuni e la manutenzione straordinaria del mercato civico. Bocciati gli altri emendamenti: «Proposte che ritengo strategiche per la città, con l’auspicio che vengano prese in considerazione in futuro», le parole del capogruppo di FdI Michele Pisano. «Sul bilancio serve più condivisione da parte della maggioranza, sono troppe le partite ancora aperte».Proposte - ribadisce Milia - «in gran parte condivisibili, come dimostra il voto favorevole sui due ordini del giorno, e di cui terremo sicuramente conto».

