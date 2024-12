Sì alla Macroregione delle Isole 

Affrontare i temi della mobilità, della fiscalità di vantaggio, della transizione energetica e digitale con il metodo della cooperazione partecipata. È l’obiettivo della proposta di legge a prima firma del capogruppo del Pd Roberto Deriu, approvata ieri all’unanimità dal Consiglio regionale. Il provvedimento prevede la costituzione del Gect ("Gruppo europeo di cooperazione territoriale del Mediterraneo”) di cui fanno parte le regioni insulari euromediterranee: oltre alla Sardegna, la Sicilia, la Collettività della Corsica (Francia), la Comunità autonoma delle Isole Baleari (Spagna), le Regioni periferia di Creta, dell'Egeo settentrionale, dell'Egeo meridionale, delle isole Ionie (Grecia). Dopo il via libera, Deriu ha ringraziato l’Aula «per l’unanime sostegno al progetto di una grande comunità delle isolee europee del Mediterraneo». «Questo dimostra lo spirito collaborativo delle opposizioni su proposte condivise – ha detto Fausto Piga (FdI) – l’auspicio e che ciò avvenga anche su proposte presentate dalla minoranza».

L’altra legge

Passa all’unanimità anche la proposta sulla realizzazione della "Macroregione del Mediterraneo occidentale" (prima firma dell’assessore al Tursmo Franco Cuccureddu di Orizzonte Comune), norma che prevede l'attivazione di un ruolo guida in questo percorso della Regione Sardegna. Tra i principali obiettivi della Macroregione, si legge nella relazione, «ci sono la tutela dell'identità culturale e linguistica, il potenziamento e miglioramento dei collegamenti con il continente europeo, ma anche con i Paesi del nord Africa, oggi pressoché inesistenti». E ancora, «politiche di fiscalità di vantaggio a compensazione del costo derivante dall'insularità, la cooperazione con le altre regioni, la tutela dell'ambiente, lo sviluppo sostenibile, la pace tra i popoli». Per Cuccureddu, intervenuto in Aula, «la questione è politica: se non vogliamo continuare ad essere la periferia d'Italia e d'Europa, occorre far nascere la Macroregione per mettere insieme aree che hanno caratteristiche simili e problemi che si possono risolvere solo stando insieme. Con la sua costituzione potremo dialogare direttamente con l'Europa a Statuto vigente». (ro. mu.)

