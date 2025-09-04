«Sì alla lista unitaria in Provincia» 

Nasce un movimento col nome “Ri-Nuoro: Nuoro non deve morire”. Promosso da Enrico Spanu, affida la presidenza onoraria ad Angelo Rojch. «Obiettivo - spiega una nota - avviare una nuova fase di mobilitazione civica a difesa del futuro di Nuoro e delle zone interne». Il movimento si definisce «apartitico e aperto, chiunque desideri offrire il contributo di idee, esperienze e impegno sarà il benvenuto». Vorrebbe dare «una risposta alla crisi: spopolamento, disoccupazione giovanile, abbandono istituzionale e perdita progressiva di ruolo nel contesto regionale. L’obiettivo è rilanciare, con spirito rivendicativo e propositivo, una battaglia culturale e politica per arrestare il declino attraverso un progetto da costruire con uomini e donne di buona volontà. Senza un piano condiviso, il rischio è che Nuoro perda, nel giro di 10 o 20 anni, il ruolo di città capoluogo». Per le elezioni provinciali propone una lista unitaria: «Fondamentale che le forze più illuminate del centrosinistra e del centrodestra mettano da parte le appartenenze politiche per convergere su un progetto comune».

