VaiOnline
Politica.
05 settembre 2025 alle 00:26

«Sì alla lista unitaria in Provincia» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Nasce un movimento col nome “Ri-Nuoro: Nuoro non deve morire”. Promosso da Enrico Spanu, affida la presidenza onoraria ad Angelo Rojch. «Obiettivo - spiega una nota - avviare una nuova fase di mobilitazione civica a difesa del futuro di Nuoro e delle zone interne». Il movimento si definisce «apartitico e aperto, chiunque desideri offrire il contributo di idee, esperienze e impegno sarà il benvenuto». Vorrebbe dare «una risposta alla crisi: spopolamento, disoccupazione giovanile, abbandono istituzionale e perdita progressiva di ruolo nel contesto regionale. L’obiettivo è rilanciare, con spirito rivendicativo e propositivo, una battaglia culturale e politica per arrestare il declino attraverso un progetto da costruire con uomini e donne di buona volontà. Senza un piano condiviso, il rischio è che Nuoro perda, nel giro di 10 o 20 anni, il ruolo di città capoluogo». Per le elezioni provinciali propone una lista unitaria: «Fondamentale che le forze più illuminate del centrosinistra e del centrodestra mettano da parte le appartenenze politiche per convergere su un progetto comune».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca

Porte chiuse ai turisti israeliani

Frederick Bradley: «A Gaza c’è un genocidio, basta con l’indignazione di facciata» 
Francesco Pintore
Santa Teresa Gallura.

«Soldati in ferie nell’hotel 5 stelle»

Tania Careddu
regione

Compensi e politica: aumento ai sindaci di Quartu e Alghero

L’ok in un emendamento notturno proposto da Sorgia (centrodestra) 
Enrico Fresu
Intervista

«Centrodestra unito e pronto al voto: ci sono tanti leader»

Pittalis (FI): candidato FdI? Non è scontato E sul caso Todde Deriu nega l’evidenza 
Roberto Murgia
istruzione

La nuova Maturità: orale con 4 materie e meno commissari

Via libera in Consiglio dei ministri alla riforma del ministro Valditara 
il caso

Online i video delle telecamere di casa

In vendita in un sito i filmati rubati da duemila impianti di sorveglianza 