Sì alla gestione  dell’impianto di pattinaggio  

L’impianto di pattinaggio di via degli Sport sarà dato in gestione diretta per la stagione 2023-2024. Lo prevede la delibera approvata dalla giunta comunale. Una decisione presa dopo l’iniziale affidamento al comitato regionale della Federazione italiana sport rotellistici (Fisr).

Nel documento viene evidenziato che il Comune ha più volte richiesto l’invio da parte della federazione della documentazione utile per poter procedere con l’iter di stipula della convenzione per la concessione. Il comitato della Fisr ha sottolineato che l’impianto, senza alcune opere utili per la piena funzionalità, riteneva prematuro inviare la documentazione per la stipula del contratto. Ma la giunta ritiene di dover aprire comunque l’impianto per la stagione sportiva in corso. Da qui la decisione di un affidamento diretto in attesa della realizzazione dei lavori necessari come indicato dalla Federazione italiana sport rotellistici.

