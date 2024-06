Sì alla firma per il programma “Contratti di fiume” 

Non solo una città di mare ma anche di fiume: è la visione di Olbia a cui ambisce l’amministrazione comunale con l’inserimento della cittadina nell’accordo di programma sui Contratti di fiume, piano nazionale per la rigenerazione ambientale e urbana partendo dai bacini dei corsi d’acqua. Annunciato in occasione del seminario “Le donne dell'acqua e l’oro blu di Olbia: visioni di genere marittime e fluviali” è in fase di avvio il processo per la firma del protocollo d’intesa per formalizzare il Contratto di fiume Parco fluviale Padrongianus Sa Corroncedda per riqualificare 11 ettari dell’area intorno al bacino che accoglierà le acque (di piena) immesse dal canale scolmatore previsto nel progetto “Olbia e le sue acque. Opere di mitigazione del rischio idraulico e recupero del rapporto della città con i suoi fiumi”. Il Comune è assegnatario di dieci milioni di euro da spendere per il primo lotto per il recupero della zona. «Con l’adesione all’accordo di collaborazione con l’Agenzia di distretto idrografico della Sardegna, abbiamo pensato che ci potesse essere la possibilità di rivalutare quell’area, per anni depressa, una parte di città che non ha eguali dal punto di vista ambientale», ha detto il sindaco, Settimo Nizzi, aprendo i lavori che, con il Contratto, hanno confermato la visione in cui i fiumi da minaccia diventano ricchezza per la città.

