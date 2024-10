Sì alla fiera, ma con poche castagne 

Le date ci sono, le castagne forse. La decima edizione della fiera delle castagne rischia di svolgersi con le castagne contate. Complice la siccità che ha colpito l’Ogliastra, quest’anno i produttori non dormono sonni tranquilli e a pagarne le conseguenze è la castanicoltura. Le piante che hanno resistito e sono sopravvissute hanno dato frutti piccoli come biglie. Non resta che sperare che nelle prossime settimane ci sia un’inversione di tendenza.

I produttori

«La situazione è tragica. - spiega uno dei produttori, Marco Pistis, che ha piante nelle zone di Cost’e Coccu e Perdaleri -. Ci sono biglie sulle piante. Per il momento la quantità di prodotto è estremamente scarsa. La siccità non ha aiutato, non so se dipenda anche da questo nuovo fungo, siamo curiosi di sentire Laore su questo. L’annata non si salva, qualcosa si recupererà per la fiera, ma poco, il necessario per la degustazione. Anche da Arzana non arrivano buone notizie».

Gli organizzatori

Da qui al weekend delle Fiera delle castagne e del vino nuovo, l’8, 9 e 10 novembre, manca ancora qualche settimana. Tra gli organizzatori, insieme alla Pro Loco, il Ccn Le Falere in piena fase organizzativa. Il presidente Federico Pili dice: «La siccità ha colpito le coltivazioni e chi ha castagne le ha perché ha dato l’acqua. Qualcosa riusciremo a trovarla anche perché mancano tre settimane. Ad aprire la tre giorni sarà il convegno di Laore sulla castanicoltura con un focus sulle fragilità della produzione dovute alla siccità e sui metodi di coltivazione. La nostra attenzione è volta alla creazione di un’economia sostenibile». La fiera si farà e, anche se il programma è in via di definizione, verrebbe riproposto il consueto format con degustazioni a base di castagne e vino, musica e intrattenimento.

