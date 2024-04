Sì alla cappella intitolata a Gigi Riva 

La domenica mattina, soprattutto, arrivano, poggiano un fiore, pregano qualche minuto in silenzio. Ci si sente un po’ come degli intrusi. Perché davanti alla tomba di Gigi Riva, al cimitero monumentale di Bonaria, dolore privato e pubblico si mescolano. Bisogna chiedere con tatto, come davanti a un parente che non c’è più. Rombo di Tuono, il più grande di tutti del calcio italiano, l’eroe indelebile dello scudetto rossoblu, non c’è più da poco più di due mesi ma le persone continuano ad andare, soprattutto la domenica, in pellegrinaggio. Il Comune lo aveva promesso, annunciando un cambio del regolamento che da ben da oltre mezzo secolo bloccava a Bonaria le nuove tumulazioni (cinerari familiari a parte) e consentendo a Bonaria la sepoltura di cittadini «illustri e benemeriti». Come Riva, appunto. «Un esempio esempio di semplicità, correttezza e valore civile per intere generazioni».

L’iter

E adesso, dando seguito a quella modifica regolamentare, ha deciso con una delibera di Giunta di intitolare la cappella dove Riva è sepolto a Rombo di Tuono.

Il Comune, con una delibera il giorno prima del funerale di Rombo di Tuono, lo scorso 23 gennaio, aveva autorizzato il seppellimento a Bonaria in una delle cappelle a disposizione dell’amministrazione, la cappella D’Arcais, scelta perché «risultata la più idonea sia per le condizioni generali di conservazione sia, soprattutto, perché priva di opere scultoree», si legge nella delibera. Una cappella (la numero 42), da poco rientrata nel patrimonio del Comune, che è stata oggetto di restauro una decina di anni fa. La famiglia di Rombo di Tuono «ha accolto favorevolmente l'iniziativa dell’amministrazione», ora grazie alla modifica del Comune si potrà procedere ad apporre «la lapide di riconoscimento del luogo di sepoltura», che fino a oggi non poteva essere realizzata.

La Passeggiata

Con la cappella pronta, l’attenzione dell’amministrazione si sposta alla mozione bipartisan (primo firmatario il sindaco dimissionario Paolo Truzzu) per intitolare a Riva la nuova “Passeggiata via Roma”, luogo simbolo della città, che i cagliaritani vedranno quando saranno terminati i lavori che trasformeranno via Roma in una promenade alberata. La mozione è già all’ordine del giorno del Conisglio comunale da due settimane e potrebbe essere approvata (voto unanime scontato) nelle prossime due settimane, quando il Consiglio sarà ancora in carica prima dell’arrivo del commissario (il 18 aprile).

Oppure, in alternativa, potrà essere lo stesso commissario ad approvarla, visto che a dicembre, salvo ulteriori imprevisti, il waterfront di via Roma dovrebbe essere completato e la nuova passeggiata essere già realtà. ( ma. mad. )

