Municipio.
13 settembre 2025 alle 00:54

Sì alla campagna contro la pena di morte 

Il Comune aderisce alla rete “Città per la vita - Città contro la pena di morte”, tema al centro della giornata che verrà celebrata il 30 novembre. L’iniziativa - votata all’unanimità in Consiglio comunale - si pone l’obiettivo di stabilire un dialogo con la società civile e di coinvolgere gli amministratori locali, in modo da assicurare che l’abolizione della pena di morte e la rinuncia alla violenza siano una caratteristica identitaria nel territorio di Quartu.

«Aderire non è solo un gesto simbolico, è un segno concreto di partecipazione a una grande rete internazionale di comunità che affermano la centralità della vita e della dignità umana», il commento di Ketty Giua, presidente della commissione Pubblica istruzione. “Dire no alla pena di morte significa dire sì a una giustizia più giusta, a una cultura di pace, a un rispetto autentico dei diritti fondamentali».

