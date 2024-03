«Sì al voto online e alla continuità per gli studenti fuori sede» 

«Sono assolutamente favorevole al fatto che si possa votare online e mi piacerebbe, anche per le prossime tornate elettorali, estenderlo alla Sardegna. Tutti devono poter contribuire alla vita democratica della propria Isola, anche se lontani».

Così la neo presidente della Regione, Alessandra Todde, anche in riferimento alle polemiche per una bassa affluenza alle urne dovuta in parte all’impossibilità per molte persone di rientrare “a casa” per esercitare il proprio diritto. «Credo sia necessario valorizzare i sardi che sono all'estero e che vorrebbero partecipare in modo attivo alla vita della regione. Una cosa che vorrei fare sul tema della continuità territoriale per gli studenti fuorisede, è attivare degli aiuti sociali. Mi piacerebbe che il biglietto aereo per uno studente fuori sede possa costare come un treno. Questo permetterebbe di andare e tornare in maniera più facile».

Da una “continuità” per i giovani all’allarme per la riforma Calderoli. Per la governatrice «l’autonomia differenziata è la secessione dei diritti». È un provvedimento indecente che indebolisce tantissimo l'autonomia della Sardegna perché il fatto di poter contrattare quelle che sono le materie di cui occuparsi non è una cosa che che può essere utile, soprattutto per le regioni a statuto speciale come la nostra». Secondo Todde, «la Sardegna deve recuperare il gap insulare e deve essere al pari delle altre regioni, e io combatterò perché il contributo che noi abbiamo dato sia restituito anche alla Sardegna».

