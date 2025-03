Sì al turismo lento e sostenibile 

«Per la prima volta la Sardegna beneficerà dei fondi destinati al turismo accessibile, con quattro Comuni: se ne discuterà a Roma domani, come mi ha assicurato Daniela Santanchè», ammette Franco Cuccureddu, assessore regionale del Turismo, dopo aver incontrato la ministra del governo Meloni a Milano, durante la fiera "Fa' la cosa giusta!". «Siamo pure candidati a ospitare gli Stati generali del Turismo, l'evento principale che coinvolge tutti gli operatori italiani del settore. Ebbene, la Sardegna potrebbe accoglierli a settembre: anche in questo caso sarebbe una prima volta». L'Isola conquista il capoluogo lombardo: tra turismo lento e sostenibile, cultura e spiritualità.

Turismo lento

La mappa è dettagliata. Ogni porzione di Sardegna è rappresentata, in una singolare avventura che strizza l’occhio alle meraviglie del territorio e al rispetto dell’ambiente, mentre se ne infischia delle coste patinate ed extralusso. Così, nel pomeriggio di ieri il padiglione 16 della Fiera Milano Rho ha accolto la presentazione della quarta edizione di "Noi camminiamo in Sardegna". Davanti a centinaia di persone, l'assessore della Giunta Todde ha mostrato con orgoglio una manifestazione in cui crede con fermezza, in programma i primi cinque giorni di ottobre. «Il nuovo approccio della Sardegna al mercato turistico si basa sulla strutturazione di prodotti tematici che non siano più solo complementari al mare - spiega Cuccureddu - In questo contesto si inserisce il turismo lento. Per noi è un settore strategico, di cui "Noi camminiamo in Sardegna" risulta essere un progetto chiave. Vogliamo che chi sceglie la nostra Isola lo faccia per vivere un’esperienza autentica, in armonia con il territorio e nel rispetto delle sue tradizioni. In questo modo potremmo essere attrattivi tutto l’anno».

Novità

Nell'edizione del 2025 di "Noi camminiamo in Sardegna" i partecipanti potranno camminare lungo 16 itinerari, senza l’ausilio di navette, favorendo così un’esperienza ancora più autentica lungo i territori attraversati. Inoltre, il 4 ottobre l'evento sarà aperto a tutti, non solo a giornalisti, influencer ed esperti del settore. Un’altra novità in arrivo dalla fiera milanese riguarda la possibilità di affrontare alcuni percorsi in bici, tra cui la "Ciclovia del Cammino minerario di Santa Barbara", insignita di una menzione speciale in occasione dell’Oscar italiano del cicloturismo.

Cammini francescani

Il turismo religioso come strumento su cui puntare per arginare la moria dei piccoli centri e la fuga dei giovani. Ne è convinto padre Fabrizio Congiu, presidente della Fondazione Cammino Francescano. A "Fa' la cosa giusta!" ha presentato una particolare guida. «I "Luoghi francescani in Sardegna" non è di certo una brochure - afferma - Vogliamo far comprendere che siamo davanti a un qualcosa di ben strutturato. Ci sono delle località francescane pronte a offrire un certo tipo di accoglienza, di cultura, di arte e di spiritualità». Franco Solinas, presidente della Fondazione Destinazioni di pellegrinaggio, aggiunge: «Il nostro stand è stato preso d'assalto. A Milano abbiamo proposto dei viaggi all'interno dell'Isola, nelle nostre otto destinazioni (Borutta, Dorgali, Galtellì, Gesturi, Laconi, Luogosanto, Orgosolo e Sant'Antioco) e un "cammino"». Marzia Gallus conclude: «Vogliamo proporre un'idea diversa di Sardegna».

