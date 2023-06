«Sì al ritiro dei rifiuti per chi è indietro nei pagamenti» 

«La tariffa puntuale, che permetterà ai cittadini di risparmiare sul costo della Tari, verrà introdotta prima della fine dell’anno, ma in ogni caso prima avvieremo una fase di transizione che aiuterà gli utenti ad abituarsi alle novità». Silvia Sorgia, vice sindaca e assessora ai Servizi tecnologici, introduce le novità che porterà il nuovo sistema di conteggiare la tassa sui rifiuti, che prevede premialità per chi riduce al minimo la quantità di secco: «La distribuzione dei mastelli dotati di microchip andrà avanti anche nei prossimi mesi, i nuovi contenitori avranno il merito di far pagare i cittadini effettivamente per quanto hanno prodotto, quindi una corretta separazione dei rifiuti comporterà un minore conferimento del secco, tipologia che più di tutte pesa sul costo del servizio. Ridurre la mole di indifferenziato significa abbattere i costi per il Comune ma anche per i cittadini”. Silvia Sorgia chiarisce anche l’aspetto legato al pagamento della Tari: «Vorrei chiarire un aspetto, il personale della Teknoservice non ritirerà i rifiuti esclusivamente a chi non è iscritto a ruolo e di conseguenza non possiede i mastelli, per chi è indietro nei pagamenti del tributo interverranno gli uffici comunali per il recupero delle somme dovute, ma il servizio porta a porta non verrà interrotto. Tutti devono pagare la Tari, ma se non ritirassimo i rifiuti di chi deve regolare la propria posizione tributaria rischieremmo di causare un problema di carattere igienico sanitario».

