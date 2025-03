Passa a Bruxelles il piano di riarmo europeo da 800 milioni. La risoluzione, preludio del “ReArme Europe”, illustrata dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen, è passata con 419 voti a favore, 204 no e 46 astensioni. Fratelli d’Italia, partito dalla premier Meloni, ha votato sì compatto. Diviso il Pd (10 favorevoli e 11 astenuti), il no annunciato della Lega. Sul fronte dei dazi la Ue risponde a Trump: contromisure su beni Usa per 26 miliardi.

