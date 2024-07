Sì al rendiconto di gestione ma la minoranza vota contro 

A Ghilarza passa con il voto contrario della minoranza il rendiconto di gestione. «È stato quasi completato il lavoro relativo alla sistemazione dell’organico, che troverà compimento con le ultime assunzioni previste nei prossimi due mesi. Altro importante passo avanti è stato fatto nel settore dei lavori pubblici con l’appalto dell’ampliamento del cimitero, l’affidamento dei lavori di bitumatura, l’imminente avvio della ristrutturazione del bocciofilo e l’affidamento dei lavori della pista di atletica – ha detto il sindaco, Stefano Licheri – Tutto ciò è stato possibile grazie al risanamento dei conti pubblici, attraverso la chiusura di tanti contenziosi aperti negli anni precedenti».

Di diverso avviso la capogruppo di opposizione, Eugenia Usai: «Poco è cambiato dai dati dello scorso anno e la programmazione è assente. Dai documenti emerge l’incapacità di spendere le risorse e tra i fondi accantonati ritroviamo anche questa volta 215.000 euro destinati alle spese potenziali per Abbanoa. Nonostante negli ultimi 3 anni siate state invitati ad attivare un tavolo di confronto con Abbanoa, ad oggi non ci sono atti che dimostrino la volontà di trovare un accordo». E ha aggiunto: «È passato inutilmente un altro anno, ma le opere pubbliche finanziate e immediatamente cantierabili, quali pista di atletica e bocciodromo, non sono state ancora appaltate».