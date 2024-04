Sì al rendiconto di gestione: «Disavanzo azzerato» 

L’assessore al Bilancio, Luca Faedda, presenta il rendiconto di gestione 2023 alla Giunta che poi approva sull’onda anche del risultato annunciato: «Abbiamo azzerato il disavanzo». Il documento contabile, che adesso verrà esaminato in Consiglio, presenta un risultato di amministrazione positivo di 16 milioni 982mila euro ed un patrimonio netto che sale a 101 milioni 261mila euro.

«Uno dei risultati più positivi della gestione amministrativa del 2023 è rappresentato dal recupero integrale e anticipato del disavanzo che a fine 2022 risultava ancora pari a 2 milioni 660mila euro – osserva il sindaco, Massimiliano Sanna - La somma derivava dal disavanzo tecnico da riaccertamento straordinario dei residui del 2015 nonché dalla ulteriore quota relativa all’obbligo normativo del 2020 di adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità».

«L’azzeramento del disavanzo è un traguardo molto importante che consente di mettere in sicurezza i conti dell’ente, dimostrandone la solidità: è stato reso possibile dal miglioramento generale della gestione contabile attenta e oculata delle entrate e delle spese», sottolinea Luca Faedda.

«Tra le voci più importanti del rendiconto 2023 va ricordato il valore delle riscossioni per 62 milioni 656mila euro, quello dei pagamenti per 58 milioni 706mila euro, i residui attivi per 37 milioni 569mila euro e quelli passivi per 28 milioni 713 mila euro», si legge in un comunicato del Comune. ( m. g. )

