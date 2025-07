Sì al rendiconto da 40 milioni 

Il Consiglio comunale di Villacidro ha approvato il rendiconto 2024, che certifica una gestione finanziaria in significativa crescita. Le risorse stanziate hanno raggiunto i 40,6 milioni di euro, con un incremento di 8 milioni rispetto al 2023. Il documento contabile evidenzia un avanzo di amministrazione pari a 28,1 milioni di euro e un fondo di cassa, al 31 dicembre, di 30,3 milioni.

«Il 2024 è stato un anno di lavoro intenso e risultati importanti», ha dichiarato il sindaco Federico Sollai – non solo per i numeri, ma per la visione condivisa e la responsabilità dimostrate dalla giunta. Nessun assessorato ha agito in modo isolato: abbiamo operato in sinergia per offrire interventi integrati e concreti. L’obiettivo è sempre stato quello di migliorare la qualità della vita dei cittadini, mettendo al centro persone, servizi e territorio».

Settori strategici

Le risorse sono state distribuite su vari settori strategici: servizi sociali, istruzione, cultura, ambiente, sport e sostegno all’economia locale. In ambito sociale è stato potenziato l’asilo nido comunale, ora con 70 posti disponibili, e rafforzati i servizi per anziani e persone fragili.

Nel comparto scolastico, gli investimenti hanno superato i 10 milioni di euro, includendo la riqualificazione di edifici esistenti e la costruzione di un nuovo asilo nido (oltre 2 milioni). La scuola media n. 1 è stata ristrutturata nell’ambito del progetto “Scuole belle e accoglienti”.

Per la cultura sono stati stanziati circa 20 milioni di euro, destinati al recupero di beni storici – come il palazzo vescovile, il museo Villa Leni e il lavatoio storico – e alla promozione di iniziative realizzate in collaborazione con le associazioni del territorio.

In chiave economica, il Comune ha impegnato circa 15 milioni per incentivare attività produttive, supportare nuove imprese e favorire l’occupazione. Quasi 12 milioni sono stati destinati a progetti di tutela ambientale e turismo sostenibile, tra cui la valorizzazione di sentieri e rifugi.

Per lo sport, gli stanziamenti superano gli 8,7 milioni di euro: 750 mila euro per la riqualificazione del campo comunale, un milione per il campo sintetico di Corterisoni e 500 mila per la palestra di Is Begas.

I tributi

L’amministrazione ha anche intensificato l’attività di recupero tributario, con solleciti e accertamenti sulla Tari 2018/2021 e aggiornamenti catastali che hanno portato all’individuazione di oltre 3.200 metri quadrati non dichiarati. Sono stati effettuati controlli anche su Imu e Tasi 2019.

Il sindaco ha infine ribadito che i risultati raggiunti sono «frutto del lavoro congiunto tra giunta, consiglieri di maggioranza e commissioni consiliari». Interpellata, l’opposizione ha preferito non rilasciare dichiarazioni.

