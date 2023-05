«Sì al registro dei tumori» 

«Vanno benissimo gli screening per le patologie importanti ma per completare il quadro della prevenzione servirebbe il registro dei tumori». È la proposta di Antonello Casu, consigliere comunale di minoranza della lista “Il nostro territorio”a Gonnesa, protocollata in Comune. «Abbiamo visto che per giugno l’amministrazione comunale ha organizzato una serie di screening gratuiti ed è un’iniziativa positiva - dice Casu - ma per puntare ad una vera prevenzione bisognerebbe anche istituire il registro dei tumori». (a. pa.)

