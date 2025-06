Sì al Pul, stop a concessioni e parcheggio 

Arriva finalmente l’autorizzazione paesaggistica al Piano di utilizzo dei litorali di Quartu da parte della Regione.

Un via libera che accelera l’approvazione definitiva ma che rimanda il parere su 4 concessioni balneari indicate nel piano approvato in Consiglio comunale, escludendo anche il parcheggio di scambio che il Comune aveva intenzione di realizzare a Geremeas per eliminare la piaga della sosta selvaggia lungo la strada della litoranea che domina su Mari Pintau.

«Prendiamo atto delle prescrizioni anche se alcune ci lasciano perplessi, la priorità ora è approvare in Consiglio il Pul che Quartu attende da anni, poi valuteremo delle soluzioni alternative», il commento dell’assessore all’Urbanistica Aldo Vanini.

Le prescrizioni

Il parere del Servizio tutela e paesaggio della Regione è di pochi giorni fa. «Si approva il Piano di utilizzo dei litorali», la premessa ribadita più volte nella nota di 17 pagine. Nel documento vengono riportate poi una serie di prescrizioni vincolanti per il Comune: in primis il “no” ai pergolati nei chioschi dove viene anche chiesta omogeneità con quelli del lungomare Poetto cagliaritano - escludendo quindi quella libertà agli operatori balneari di “personalizzare” gli stabilimenti come indicato dalla Giunta quartese.

Frenata sulle concessioni

Non solo: la Regione frena poi sulle concessioni di Mari Pintau, Is Mortorius, Is Canaleddus - già al centro di una recente ordinanza comunale a seguito di presunti abusi - e quella tra Terra Mala e Marina delle Nereidi, «in quanto il livello di approfondimento degli elaborati presentati non consente un’adeguata valutazione di compatibilità paesaggistica». Mentre, per quanto riguarda Mari Pintau nello specifico, «risulta in ogni caso non autorizzabile la porzione di concessione in spiaggia». Decisione che mette a rischio il futuro di chioschi e stabilimenti, almeno nelle quattro porzioni di costa quartese, per il dopo proroga delle concessioni marittime che - salvo cambiamenti - scadranno nel 2027.

Il parcheggio

E poi c’è il parcheggio di scambio - con 260 posti auto - nella collina vicino alla casa cantoniera di Geremeas, ritenuto «non autorizzabile» in quanto il terreno in pendenza «preclude gli interventi di nuova edificazione e ogni trasformazione che ne comprometta l’equilibrio geomorfologico e idrogeologico».Vengono invece confermati gli altri parcheggi di scambio lontani dalle spiagge, gli spazi per lo sport fronte mare al Poetto, i bagni pubblici lungo tutta la costa, e la caletta per i nudisti vicino a Is Canaleddus.

RIPRODUZIONE RISERVATA