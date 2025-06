Sì al Puc rivisto e corretto 

C’era l’esigenza, ha affermato il sindaco Roberto Ragnedda, «di dotare il paese, i borghi, l’agro e la costa, di un nuovo Puc, sulla base non solo della normativa vigente ma anche delle nuove esigenze venutesi a creare, non solo col mutamento dei tempi ma anche per definire gli assetti futuri per le nuove generazioni». Quello che è stato approvato ieri è stata la riadozione del Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al Ppr e al Pai, già adottato il 9 agosto dell’anno scorso, sottoposto alle osservazioni di cittadini e aventi diritto; ben 573 le osservazioni pervenute, delle quali 311 accolte e recepite dal Piano che, ha detto sempre il sindaco, «è in una nuova versione, fortemente modificata rispetto a quella dell’anno scorso. Un Puc che indica chiaramente quello che è possibile fare e quello che non è possibile fare!».

Le modifiche

Tra le modifiche più rilevanti si notano l’ampliamento delle zone E e C di espansione residenziale e la revisione delle zone G di interesse generale. «Un Puc attuabile e condiviso con la comunità», ha l’assessore all’urbanistica Alessandro Malu. Di parere opposto di 3 consiglieri d’opposizione, Rino Cudoni, Francesca Pileri e Fabio Fresi che oltre a contestare la “condivisione” con la comunità, fin dall’inizio hanno chiesto il rinvio della seduta preannunciando la loro uscita dall’aula, come è avvenuto al momento della votazione. «Se l’altra volta avete fatto un pasticcio questa volta è peggio», è stato il severo commento di Fabio Fresi. Le motivazioni, scritte in un documento, sono state diverse, tra le quali, i pochi giorni a disposizione per esaminare la consistente mole di documentazione; il non completamento del precedente procedimento di pianificazione, «lo scarsissimo interesse - hanno scritto - per le possibilità di sviluppo del centro urbano, in netta contrapposizione con le scelte fatte per alcuni ben identificati areali nei borghi»; e per il fatto che la riadozione operata non corrisponda, secondi i 3 consiglieri, a quanto previsto dalla norma. Da ieri sono scattati i 60 giorni per la presentazione di ulteriori osservazioni.

