Sì al Puc “green”, addio Costa Turchese 

Stop alle colate di cemento, a parte quelle necessarie per costruire qualche hotel cinque stelle, e nuovi vincoli nelle zone agricole: dopo cinque anni (e quaranta dall'avvio dei primi progetti), il Piano urbanistico comunale torna in Aula. Bocciato nel 2004 dalla Regione e nel 2020 contestato da 167 pagine di osservazioni, il Puc approvato ieri in Consiglio comunale rimane quasi invariato ma recepisce i vincoli di sicurezza del Piano di assetto idrogeologico, in vigore da gennaio. Modifiche modeste nel centro storico e in quello urbano dove è stata cancellata solo la lottizzazione di Sa fossa, in zona Baratta, perché ritenuta pericolosa dal punto di vista idrogeologico, ridefinite le zone agricole in cui si allargano le aree a tutela paesaggistica integrale e si contrae l’edificabilità.

Le aree turistiche

Preservati dalla cementificazione i litorali e i borghi gioiello: a Capo Ceraso naufraga definitivamente Costa Turchese, il maxi progetto di duemila metri cubi sognato da Silvio Berlusconi negli anni Ottanta, a Porto Rotondo spuntano nuove zone boscate non edificabili e a San Pantaleo si riducono le zone di trasformazione residenziale. Nuovi mattoni consentiti, invece, per ampliare la ricettività di lusso: c'è spazio per costruire alberghi a cinque stelle che possano accogliere circa tremila ospiti e che il nuovo Puc colloca nell'area del promontorio Sa Testa. «Era ora», esordisce il sindaco, Settimo Nizzi, definendo il nuovo Puc «uno strumento molto più snello e pianificato considerando la salvaguardia dell'ambiente e della qualità della vita dei concittadini». Per l'assessore all'Urbanistica, Bastianino Monni, «un momento storico, un Puc sostenibile e green: liberiamo dalle colate di cemento i fiori all'occhiello della nostra città, rispettiamo le aree agricole favorendo l'imprenditorialità, ricuciamo il territorio in maniera armonica superando definitivamente la visione dell'urbanizzazione degli anni ‘80».

Opposizioni divise

E se nelle intenzioni della maggioranza ricuce la città e il suo sviluppo, il Piano urbanistico comunale, in Aula, spacca l'opposizione. «Un Puc di sinistra», lo definisce il consigliere di Liberi insieme, Eugenio Carbini che plaude alla cancellazione dalle carte di Costa Turchese e alla contrazione delle costruzioni a San Pantaleo e, insieme ai suoi, vota a favore del nuovo piano. Si astiene il consigliere pentastellato, Alfideo Farina, contrario il Pd. «Oggi si riparte da zero, nuova adozione, nuove osservazioni nuovo iter: questa amministrazione, dopo il tentativo fallito del 2004, si trova a dover arrestare il percorso nel 2020 perché il piano non era conforme alle indicazioni regionali in materia di tutela paesaggistica, e in questo Puc, che ci sembra una maxi variante al Piano del 2020, le restrizioni sui tesori ambientali vengono fatte pagare con una restrizione assoluta, anche nell'extraurbano e nell'agro dove aumentano di quasi il 18 per cento le zone a tutela integrale», ha detto il consigliere dem Gianluca Corda. Il Puc ha avviato il suo nuovo iter: al via la fase delle osservazioni.

