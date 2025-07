Sì al progetto salva-spiaggia 

La minaccia è concreta, visibile a occhio nudo ogni anno che passa: l’erosione costiera sta lentamente cancellando porzioni importanti del litorale di Torregrande. Il mare avanza, le dune si abbassano, la vegetazione si dirada. Ma ora arriva una risposta per bloccare questo fenomeno. Il Comune infatti ha ottenuto il via libera definitivo al progetto di riqualificazione ambientale e salvaguardia del sistema spiaggia-duna, destinato a cambiare radicalmente il volto della costa, restituendole forma, vita e protezione.

Il tratto

Il tratto interessato, poco meno di un chilometro e mezzo tra Villa Baldino e l’ex colonia Eca, sarà oggetto di una serie di interventi. Primo tra tutti, il ripristino morfologico del sistema dunale, per ricostruire un profilo stabile e naturale in grado di fronteggiare le mareggiate. A questo si aggiungerà la riqualificazione della vegetazione con l’introduzione di specie autoctone, selezionate per adattarsi alle condizioni climatiche e ambientali locali.

L’obiettivo

Come evidenzia Sergio Deiana, direttore del settore Valutazione impatti ambientali della Regione, nel parere inviato in conferenza di servizi «il progetto è finalizzato a riqualificare, ripristinare e salvaguardare il sistema litorale per ridurre la frammentazione degli habitat nell’ambito costiero, migliorare la fruizione balneare, in equilibrio con i processi naturali e agire nella direzione di un adattamento ai cambiamenti climatici».

Passerelle e barriere

La fruizione della spiaggia sarà garantita da passerelle in legno sopraelevate, facilmente rimovibili, che consentiranno l’accesso al mare senza danneggiare la vegetazione. Saranno inoltre installate barriere corda-palo per delimitare le aree sensibili e cartelli informativi per sensibilizzare i visitatori. Prevista anche una fascia arbustiva tra la spiaggia e la strada, irrigata inizialmente per facilitarne l’attecchimento. Anche Michele Chessa, direttore del corpo Forestale e di vigilanza ambientale di Oristano, ha espresso parere positivo, rimarcando l’impostazione naturalistica dell’intervento che «prevede il ripristino morfologico del sistema dunale in relazione al profilo di equilibrio del sistema sabbioso spiaggia-duna; la riqualificazione floristico-vegetazionale propria del contesto fitogeografico di intervento con specie autoctone».

Il costo

Il progetto, dal valore complessivo di 700mila euro, ha ottenuto anche il via libera dell’Arpas che ha espresso, però, alcune osservazioni volte a ridurre al minimo l’impatto delle lavorazioni.

«Si raccomanda di adottare misure di contenimento del calpestio nelle aree vegetate e di prevedere un sistema di sorveglianza sullo sviluppo della flora autoctona e sulla presenza di eventuali specie alloctone invasive - si legge nella nota firmata dal direttore del dipartimento di Oristano, Davide Zocchedu - Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla gestione dei percorsi di accesso e delle strutture amovibili, affinché non compromettano il naturale sviluppo del sistema dunale e della vegetazione».

RIPRODUZIONE RISERVATA